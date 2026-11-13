Барселона и Реал Мадрид влизат в надпревара за най-новото бижу на бразилския футбол

Испанските грандове Реал Мадрид и Барселона са насочили вниманието си към един от най-изявените изгряващи таланти в бразилския футбол. Става въпрос за 18-годишния защитник Витао, който защитава цветовете на Атлетико Минейро. Според испанския вестник "Sport" мадридчани следят отблизо младия бранител. Те и Барса обаче не са единствените, които проявяват интерес към него, тъй като клубовете от Висшата лига - Брайтън и Евертън, също са по петите му.
Барса и Реал влизат в надпревара с клубове от Висшата лига
Изглежда, че Брайтън ще поведе надпреварата, като е готов да представи първата официална оферта през предстоящия зимен трансферен прозорец. Клубът подготвя оферта от 14 милиона евро, което е под клаузата за откупуване от 20 милиона евро за чуждестранни клубове. Атлетико Минейро притежава 80% от икономическите права върху играча. Останалите 20% се разпределят между самия Витао и двамата му агенти.
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Real Madrid, Barcelona and Brighton & Hove Albion are reportedly monitoring Atletico Mineiro centre-back Vitao ahead of a potential move. According to TeamTalk (h/t Mundo Deportivo), the 18-year-old Brazilian defender has attracted interest from several top European clubs, with Real Madrid and their rivals Barcelona among those keeping track of his development. Brighton & Hove Albion are also said to be interested, although no formal transfer approach has been confirmed. The growing interest suggests Vitao could become a player to watch in the European transfer market. Source: TeamTalk (h/t Mundo Deportivo) #RealMadrid #Barcelona #Brighton #AtleticoMineiro— Omafu Bartholomew (@sonof_omafu) November 13, 2026
Клубът от Бело Оризонте се опита да задържи младия защитник с нов договор, като целта беше да увеличи заплатата му и да повиши клаузата за откупуване. Преговорите обаче зациклиха през последните седмици. Това отваря вратата за трансфер през зимния прозорец. А Реал Мадрид отдавна преследва млади бразилски таланти, привличайки ги, преди стойността им да скочи. Очакваната оферта на Брайтън и тази примамлива клауза за откупуване обаче може да принуди "кралския" клуб да действа бързо, ако иска да изпревари английските си съперници и да сключи сделката.
Роден на 4 март 2008 година, защитникът с ръст 1,93 метра премина през всички младежки формации на Атлетико Минейро. Той беше капитан на отбора, който спечели титлата в бразилското първенство за юноши до 17 години през 2025-а, като същата година вече беше спечелил южноамериканското първенство за юноши до 17 години с националния отбор на Бразилия. Преминал в първия отбор на 17 години, Витао успя да си осигури място в титулярния състав на Едуардо Домингес.
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