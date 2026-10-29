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Бащата на Ламин Ямал притесни всички в Барселона: "Имам нужда от помощ"

29 октомври 2026, 12:22 часа 1207 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бащата на Ламин Ямал притесни всички в Барселона: "Имам нужда от помощ"

Бащата на звездата на Барселона Ламин Ямал - Мунир Насрауи, предизвика вълна от тревога, след като публикува загадъчно съобщение, адресирано към феновете и ръководството на каталунците. В официалния си профил в Инстаграм той качи черно-бяла снимка на него и президента на клуба Жоан Лапорта и написа: "Здравейте, добро утро на всички членове на семейството на Барселона, имам нужда от помощ като човек и като човешко същество."

Насрауи бе замесен в сериозни скандали през последните дни

Според "Marca" съобщението предизвика тревога в Барселона и дори беше свързано с предполагаем инцидент, в който бащата на Ямал е бил замесен на летище "Барселона-Ел Прат" при завръщането си от церемонията по връчването на "Златната топка". През последните часове се разпространи информация, че Насрауи е наплюл в лицето на сервитьорка, след като ѝ е отпратил остри думи, а преди да присъства на церемонията по връчването на най-престижната индивидуална награда се е сбил с някого в кафене.

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Досега нито Насрауи, нито някой от близките на Ямал е изяснил какво означава това загадъчно и тревожно съобщение. Няколко часа по-късно Насрауи публикува съболезнователно съобщение във връзка с тежката железопътната катастрофа в Испания. След това той сподели снимка с рапъра Ла Фоин и добави надпис: "Братко, моят дом е и твой дом." Ситуацията остава обезпокоителна. Основната причина за притеснение е фактът, че преди две години Насрауи бе наръган с нож, но успя да се пребори за живота си и оцеля.

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Барселона Ламин Ямал
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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