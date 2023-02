Забъркаха Барселона в огромен корупционен скандал, клубът с мигновен отговор

В информацията се твърди, че той бил ангажиран с консултантски услуги към „Лос кулес“, но в същото време е заемал ръководната си роля, което се възприема като конфликт на интереси. Според Сер от Барселона са направили преводите, за да "бъде сигурно, че ще има пълен неутралитет" при вземането на решения в мачовете на тима.

Отговорът на клуба не закъсня. Президентът на каталунците Жоан Лапорта смята, че неслучайно обвиненията се появяват точно сега в испанската преса. Според него данните излизат нарочно в този момент, когато отборът се откъсва на върха в класирането в Ла Лига, а още утре му предстои критичен мач с Манчестър Юнайтед от 1/16-финалите в Лига Европа.

"Не е случайно съвпадение, че тази информация се пуска сега. ФК Барселона и преди е ползвал услугите на външни консултантски фирми, за да получава информация за футбола в по-ниските нива в Испания, както и да получава съдийски консултации, което правят и другите клубове в Испания. Изненадани сме от тези новини и ще защитим честта и интересите на Барселона", заяви Лапорта, а от "Ноу Камп" заплашиха и със съд радиото, което според тях разпространява грешна информация, въпреки че подкрепи тезата си с официални документи.

🚨 Barcelona allegedly paid the former vice-president of the Referees Commission, José Maria Enriquez, €1.4 million between 2016 and 2018. 🥶💰



