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Заради расизъм: Сърбия отнесе тежко наказание и солена глоба от УЕФА

10 октомври 2026, 12:27 часа 695 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Заради расизъм: Сърбия отнесе тежко наказание и солена глоба от УЕФА

Националният отбор на Сърбия по футбол ще изиграе следващия си домакински мач при затворени врати, а Сръбската футболна федерация беше глобена с 50 000 евро, след като феновете проявиха расистко и дискриминационно поведение по време на мачовете от Лигата на нациите срещу Гърция и Нидерландия, съобщиха от УЕФА в петък, цитирана от Ройтерс. Западните ни съседи загубиха и двете си домакинства с по 1:2.

Сърбия отнесе сериозни санкции

Контролният, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА (CEDB) също така наложи глоба от 22 500 евро на сръбската футболна федерация за "разпространяване на послания, неподходящи за спортно събитие", 2 000 евро за запалване на пиротехника и 15 000 евро за нахлуване на терена по време на двата мача, които Сърбия загуби с 2:1 миналия месец. В отделен случай, свързан с поражението на Сърбия с 2:1 като гост на Нидерландия на 4 октомври, УЕФА наложи глоба от 20 000 евро на Сръбската футболна федерация и наложи забрана за един мач за продажба на билети на фенове за гостуване поради расистко поведение.

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Германия - Сърбия

Косово също пострада

Тази санкция обаче е отложена за две години, в които ще бъде следено поведението на привържениците. Сърбия беше глобена с още 20 000 евро за излъчване на послание, неподходящо за спортно събитие, по време на същия мач. Федерацията на Косово беше глобена с 15 000 евро за показване на послание, неподходящо за спортно събитие, и с още 20 000 евро за расистко и дискриминационно поведение на феновете по време на загубата от Австрия с 1:3 в Лигата на нациите миналия месец. УЕФА наложи също така забрана за продажба на билети за гостувания за един мач, отложена за две години.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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