Новак Джокович разкри къде ще можем да го гледаме до края на годината

Въпреки че вече навърши 39 години, Новак Джокович не показва ни най-малка мисъл за отказване от тениса. Той спечели турнира от сериите ATP 500 в Пекин и вече мисли за следващите си предизвикателства. Малко след като вдигна титлата в Китай, той отпадна рано от "Мастърса" в Шанхай, но това няма да го спре. В интервю Джокович разкри, че се подготвя за турнирите на закрито.

Новак Джокович: "Сега очаквам с нетърпение да си почина"

Новак Джокович триумфира на ATP 500 в Пекин, като така спечели своята титла № 102 от сериите. Само няколко дни след това, той трявбаше да играе и на "Мастърс"-а в Шанхай, но там отпадна още в първия си мач. Сърбинът загуби от поляка Хуберт Хуркач с 4:6, 3:6. В интервю след края на срещата Джокович сумира последната си седмица в няколко думи: "В Пекин беше страхотно, а тук отпаднах много рано, но няма проблем. Имах чудесна седмица в Пекин и сега очаквам с нетърпение да си почина малко и да се подготвя за турнирите на закрито".

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"По един пробив на сет е напълно достатъчен"

Новак Джокович не пропусна да похвали своя суперник Хуркач, който не беше участвал на "Мастърс"-а в Шанхай от 2023 г., когато спечели титлата: "Ако загубиш подаването си, това е достатъчно, за да загубиш мача. По един пробив на сет е напълно достатъчен и точно това се случи. Изключително трудно е да върнеш неговия сервис, почти невъзможно. Така че не успях да се приспособя, а жребият беше наистина много тежък за мен, защото трябваше да играя срещу него още в първия си мач".

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