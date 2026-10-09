Нов огромен проблем в европейския футбол - федерациите призоваха УЕФА за действия

Европейските футболни федерации изразиха сериозна загриженост относно последиците от удължената международна пауза за националните отбори и ще поискат от УЕФА да настоява за връщане към предишния график. Новата триседмична пауза наложи на европейските държави да изиграят четири мача от Лигата на нациите, които обикновено се провеждаха в рамките на 11 дни. Това предизвика дълбоки опасения относно натоварването на играчите, контузиите и финансовата жизнеспособност.

Европейските федерации очакват мерки от УЕФА

Противопоставянето срещу паузата беше практически единодушно, когато темата беше обсъдена на среща на европейските футболни федерации в Берлин в четвъртък, като се разбира, че тя е предизвикала поредица от бурни изказвания. Прекъсването, което обединява предишните септемврийски и октомврийски прозорци в един по-дълъг период, беше насочено отчасти към подобряване на благосъстоянието на играчите и намаляване на пътуванията. Но преобладаващото мнозинство от футболните федерации са недоволни от това как на практика се отрази изтощителната серия от мачове в Лигата на нациите, които обикновено се играят с по-висока интензивност в сравнение с приятелските срещи и с по-малко възможности за смени.

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По тази причина мнозина изразиха ясно предпочитание към серията от пет двуседмични паузи, които бяха в сила преди този сезон. Контузиите на играчи като Килиан Мбапе, Алекс Скот, Коди Гакпо, Александър Исак и Брайън Броби са повод за тревога, който обединява членовете на УЕФА. Съществува и усещането, че страните с по-големи ресурси имат конкурентно предимство, когато играят голяма част от мачовете си в Лигата на нациите наведнъж - потенциално значителна последица, като се има предвид, че разпределението в групите за Евро 2028 ще се определи въз основа на представянето в това състезание.

Въпреки че има силно желание УЕФА да лобира пред ФИФА за премахване на този формат, шансовете усилията им да дадат резултат са малки. Отношенията между управляващите органи са спаднали до историческо дъно след скандала с плана на Инфантино и, което е също толкова важно, календарът на международните мачове е фиксиран до 2030 година. Евентуален успех може да зависи от смяна на ръководството във ФИФА, чийто президент Джани Инфантино се надява да спечели четвърти мандат през март.

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