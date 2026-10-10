Илияна Йотова не знаела за посещението на Кирило Буданов в София

Президентът Илияна Йотова не е била уведомена за посещението на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски – Кирило Буданов, в София. Държавният глава определи срещата му с премиера Румен Радев като част от активната българска външна политика и изрази надежда за конкретни стъпки към мирни преговори за Украйна. Товa заяви Илияна Йотова при посещение в Араповския манастир като част от земеделския форум "Даровете на Тракия", предава БНР. Според президента не може да се търси връзка между посещението на Буданов у нас и атаката с дронове в изключителната българска икономическа зона на Черно море, тъй като тя е била на път към посещението му в САЩ. Припомняме, че за визитата на Буданов от правителството съобщиха само, че той се е срещнал с премиера Румен Радев. Срещата, при пълна конфиденциалност заради мерки за сигурност, е поискал Буданов. По време на разговора са били обсъдени възможностите за мирно решение на войната в Украйна. Още: Радев разкри какво е говорил с Кирило Буданов на четири очи (ВИДЕО)

Кой атакува корабите в Черно море

Йотова коментира още, че страната ни все още не може да даде категорични заключения за произхода на атаките, тъй като няма събрани достатъчно доказателства: “В качеството си на държавен глава аз не мога да говоря с предположения“.

Снимка БГНЕС

Тя припомни, че в решението на Консултативния съвет за национална сигурност е записано България да направи всичко възможно за събиране на доказателства, въз основа на които да бъдат предприети конкретни действия.

За Путин, Тръмп и дизела

Йотова коментира и споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на дизелово гориво. Според нея тази договореност може да има отражение върху енергийните пазари, но е необходимо да се изчакат подробностите по споразумението. Още: Потвърдено: Радев се е срещал с дясната ръка на Зеленски в София Тя изрази надежда, че допълнителните количества гориво ще повлияят за понижаване на цените в световен мащаб, но подчерта, че на този етап не може да се ангажира с конкретна прогноза за България. По думите ѝ недостигът на дизелово гориво и на други енергийни ресурси поставя Европа под сериозно напрежение.

Президентът обърна внимание и на запълнеността на газохранилищата, затрудненията при доставките през Ормузкия проток и предстоящите промени в европейските доставки на руски газ. “Всички ние, разбира се, сме заинтересовани от това да падат, а не да се качват цените“, каза Йотова. Още: Най-довереният човек на Зеленски е бил на тайно посещение в София