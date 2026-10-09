Геновева Петрова: Случилото се в КСНС може да откаже хората да гласуват (ВИДЕО)

Случилото се в Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) може да откаже хората да гласуват. Това каза в предаването Студио Actualno социологът от агенция “Алфа Рисърч“ Геновева Петрова. Тя отговори на въпрос как последните събития с ударените от дрон търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море и последвалия КСНС могат да променят електоралните нагласи преди президентските избори на 25 октомври: “Тези събития, на които станахме свидетели през последните дни, всъщност са част от така наречените, хайде не толкова неочаквани, но събития, които в хода на кампанията наистина могат да повлияята на нагласите на хората. По какъв начин би могло да бъде това? Няма лесен едноизмерен отговор на този въпрос. Още: В Брюксел ясно посочват Русия. От Анкара набират Путин по телефона. В София чакат морето да проговори

Несъгласувани позиции

Първото, върху което биха могли да повляят, е активността, като поне от това, което имаме като наблюдения, а от начина, по който нашата политическа класа най-общо казано по време на консултативния съвет адресира проблема с ударените кораби, по-скоро би повлияло негативно към ниска активност, отколкото да мобилизира повече хора да излязат и да гласуват. Още: Становището на КСНС е невалидно - да или не? Говори доц. Наталия Киселова (ВИДЕО) Защо казвам, че би повлияло по-скоро негативно, защото за пореден път ние станахме свидетели на не особено консистентна позиция от страна на политическия елит в страната по въпроса чий са дроновете, по въпроса как точно реагираме, за да осигурим националната сигурност на страната.

Снимка БГНЕС

Що се отнася вече за подкрепата на отделните кандидати, тук би било спекулативно да твърдим, че на един или друг би повлияло в положителна или в отрицателна посока, защото все пак и събитието по значимостта си, и консултативния съвет, не са част от предизборната кампания. Въпреки че един от кандидатите в лицето на г-жа Йотова всъщност има основна роля в този консултативен съвет. Още: За дроновете и корабите в Черно море: ГЕРБ защо подкрепи? Радев си е русофил - думи на Атанас Атанасов

Конфликт Йотова - Радев

Първо да кажем, че решението на г-жа Йотова да свика КСНС беше абсолютно правилно. При всички положения беше единственото възможно решение в качеството й на президент. А що се отнася до потенциалното напрежение между г-жа Йотова и премиера, за което говорите, и разбира се ако такова съществува, то неминуемо ще има своето отражение дотолкова, доколкото “Прогресивна България“ е една от партиите, които заявиха подкрепа за нейната кандидатура. Сега, ако в оставащото до изборите време подобни напрежения станат все по-видими за собствените им симпатизанти, мисля, че безспорно това би повлияло на част от тях да преосмислят решението си не толкова кого да подкрепят, колкото също дали да отидат да гласуват.“

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