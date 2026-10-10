Иван Ангелов, ПБ: Не намерихме отломки, как да кажем чии са дроновете?

„И не са намерени никакви отломки. Как тогава ние да се ангажираме с това чии са били дроновете? Дали са били украински, или са били руски в конкретната ситуация? Трябва да бъдем внимателни”. Това каза по Нова телевизия заместник-председателят на парламента и депутат от “Прогресивна България“(ПБ) Иван Ангелов. Поводът - направено обследване в района, където бяха ударени с дронове търговските кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Ангелов каза още: “Войната се разширява, все повече приближава територията на България. Последните атаки се случиха в изключителната икономическа зона на България. Виждаме увеличение на атаките в изключителните икономически зони на Румъния и Турция. Виждаме и официалните данни от статистиката на британските служби – 228 са атаките в Черно море. Това са изключително притеснителни данни. Трябва да бъдем бдителни”. Още: "Няма останки от дронове": Военният ни министър не признава руската изгода от атаката срещу корабите в Черно море (ВИДЕО)

ПБ не казва, че Украйна трябва да капитулира

Страната ни е лоялен и предвидим партньор във всички стратегически съюзи, в които участваме –ЕС и НАТО, подчерта той: “От “Прогресивна България” не сме казвали, че Украйна трябва да капитулира. Това е поредното внушение от страна на “Демократична България” и “Продължаваме промяната“. “Случват се много неща. До обяд се говори едно, след обяд се говори друго. Прави се трето. Така че най-добрата позиция в момента, която България може да има, е да видим какво ще се случи като реални действия и след това да анализираме”, коментира депутатът. Още: Николай Ненчев след атаките в Черно море: Трябва да се подготвим за надвисналата над България опасност

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Той отново настоя, че войната в Украйна трябва да бъде решена по дипломатически начин “Всички страдаме от войната и от последствията от нея – както по отношение на цените на енергоносителите и на горивата, което рефлектира върху всички останали стоки, така и по отношение на напрежението между отделните държави. Всички искат мир. И в това спор няма”, заяви Ангелов. Според него трябва внимателно да бъдат взети предвид аргументите и на двете страни, да се седне на масата на преговорите и война да се реши по дипломатически път. “Не знам доколко е изтощена Русия, до колко Украйна, но Европа също е изтощена от тази война”, заяви депутатът.

Буданов в София

За посещението на Кирило Буданов - началника на кабинета на Володимир Зеленски в София, Ангелов каза: “Това е един дипломатически знак. Доколкото аз съм запознат и информиран, срещата изцяло е по искане на украинската страна. Провела се е при изключителни мерки за сигурност и поради тази причина предварително не е дадена информация и гласност за нея. Това, което е обсъждано, са възможностите за установяване на траен мир между Украйна и Русия. Това е бил предметът на разговора”. Още: Радев разкри какво е говорил с Кирило Буданов на четири очи (ВИДЕО)