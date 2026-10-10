Кабинетът "Радев":

Тръмп: Благодаря на Путин за дизела. Зеленски: Слаб си. Киев неофициално: Ще им горим рафинериите (ВИДЕО)

10 октомври 2026, 9:02 часа 1577 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty images
Тръмп: Благодаря на Путин за дизела. Зеленски: Слаб си. Киев неофициално: Ще им горим рафинериите (ВИДЕО)

Решението на американския президент Доналд Тръмп да поиска и да получи дизел от руския диктатор Владимир Путин в момент, в който явно Русия пак затъва на фронта в Украйна и се създаваха условия вече да се стигне до реални преговори за мир, защото Кремъл усеща натиска, предизвика дипломатическа експлозия - Още: След сделката за гориво на Тръмп и Путин: Украйна подпали два петролни терминала в Русия, докато вадеше убити деца у дома (ВИДЕО)

Тръмп е слаб - буквално това каза Зеленски пред Axios: "Какво получи Тръмп? Ще има повече дизел? За кого? Повече руски дизел за американците? Това показва слабостта на света". Зеленски каза и, че това е подигравка с украинската делегация, която отиде във Флорида часове преди Тръмп да се договори с Путин за дизела. Украинският президент напомни, че трябвало с американците да се обсъждат варианти за прекратяване на войната с Русия или поне някакво спиране на огъня, като енергийно примирие. "И в този момент президентът на САЩ говори с лидера на войната (Путин)", констатира Зеленски, добавяйки, че с продажбата на този дизел Путин ще има възможност да воюва още. "Не знам - милиони, милиарди. При всички случаи това отива за война, против Украйна", убеден е Зеленски какво ще стане с този износ на руски дизел. "Това не е партньорско поведение", заключи той.

Неназован източник от Белия дом заяви пред Axios, че успешните украински далекобойни удари по руските рафинерии вредят на Русия, но и на САЩ и рушат изграденото между Зеленски и Тръмп доверие през последните 6 месеца. Защо на САЩ - защото Тръмп си е наумил, че след като съсипа износа на петрол през Ормузкия проток с необмислената си война с Иран, може да компенсира през Русия и да свали малко цените на горивата, за да не загуби катастрофално изборите за Конгреса в началото на ноември. Обаче пред Financial Times от Киев казаха: Няма да спрем да палим и горим руските рафинерии, ще продължим:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Колкото до реакцията на Тръмп, тя е показателна - търсене на изгода за себе си, дори да е краткосрочна. След като му бяха предадени думите на Зеленски, че е слаб, той единствено каза: "Добре". И куп клишета как щяло да има повече петрол за света с това споразумение с Русия, както и че САЩ били силен партньор на Украйна точно при въпрос дали с решението си да вземе дизел от Русия не удължава войната в Украйна. В руски информационни източници вече взеха да пресмят колко ще спечели Русия - около 40 млрд. долара, ако всичко казано от Тръмп като количества руски дизел се реализира. "Искам да благодаря на президента Путин", заяви Тръмп и после продължи пред свои привърженици, че САЩ се нуждаели точно от този руски дизел - ОЩЕ: Тръмп: Путин незабавно ще ни достави 300 000 тона дизел

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп избори САЩ Володимир Зеленски война Украйна руски дизел руски рафинерии
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес