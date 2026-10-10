Тръмп: Благодаря на Путин за дизела. Зеленски: Слаб си. Киев неофициално: Ще им горим рафинериите (ВИДЕО)

Решението на американския президент Доналд Тръмп да поиска и да получи дизел от руския диктатор Владимир Путин в момент, в който явно Русия пак затъва на фронта в Украйна и се създаваха условия вече да се стигне до реални преговори за мир, защото Кремъл усеща натиска, предизвика дипломатическа експлозия - Още: След сделката за гориво на Тръмп и Путин: Украйна подпали два петролни терминала в Русия, докато вадеше убити деца у дома (ВИДЕО)

Тръмп е слаб - буквално това каза Зеленски пред Axios: "Какво получи Тръмп? Ще има повече дизел? За кого? Повече руски дизел за американците? Това показва слабостта на света". Зеленски каза и, че това е подигравка с украинската делегация, която отиде във Флорида часове преди Тръмп да се договори с Путин за дизела. Украинският президент напомни, че трябвало с американците да се обсъждат варианти за прекратяване на войната с Русия или поне някакво спиране на огъня, като енергийно примирие. "И в този момент президентът на САЩ говори с лидера на войната (Путин)", констатира Зеленски, добавяйки, че с продажбата на този дизел Путин ще има възможност да воюва още. "Не знам - милиони, милиарди. При всички случаи това отива за война, против Украйна", убеден е Зеленски какво ще стане с този износ на руски дизел. "Това не е партньорско поведение", заключи той.

Zelensky says Ukraine's team is "being used as a screen," slamming the US diesel deal with Russia as giving Moscow more war money, calling it "not honest, not partner-like," and "a weak decision by strong partners," while Ukraine's delegation is in Florida discussing a possible ceasefire. — WarTranslated (@wartranslated) October 9, 2026

Неназован източник от Белия дом заяви пред Axios, че успешните украински далекобойни удари по руските рафинерии вредят на Русия, но и на САЩ и рушат изграденото между Зеленски и Тръмп доверие през последните 6 месеца. Защо на САЩ - защото Тръмп си е наумил, че след като съсипа износа на петрол през Ормузкия проток с необмислената си война с Иран, може да компенсира през Русия и да свали малко цените на горивата, за да не загуби катастрофално изборите за Конгреса в началото на ноември. Обаче пред Financial Times от Киев казаха: Няма да спрем да палим и горим руските рафинерии, ще продължим:

Frustrstion and anger in Kyiv tonight over Trump's diesel deal with Putin. Zelenskyy blasts Trump, calling the move "weak." A senior Ukrainian official tells me Kyiv will continue its long-range drone strikes on Russia's energy facilities "We will burn their refineries." — Christopher Miller (@ChristopherJM) October 9, 2026

Колкото до реакцията на Тръмп, тя е показателна - търсене на изгода за себе си, дори да е краткосрочна. След като му бяха предадени думите на Зеленски, че е слаб, той единствено каза: "Добре". И куп клишета как щяло да има повече петрол за света с това споразумение с Русия, както и че САЩ били силен партньор на Украйна точно при въпрос дали с решението си да вземе дизел от Русия не удължава войната в Украйна. В руски информационни източници вече взеха да пресмят колко ще спечели Русия - около 40 млрд. долара, ако всичко казано от Тръмп като количества руски дизел се реализира. "Искам да благодаря на президента Путин", заяви Тръмп и после продължи пред свои привърженици, че САЩ се нуждаели точно от този руски дизел - ОЩЕ: Тръмп: Путин незабавно ще ни достави 300 000 тона дизел

Q: Zelensky said you were weak because of your oil deal with Russia. Trump: Who said that? Q: Zelensky. Trump: Okay. https://t.co/kNsjjHSTN1 — Clash Report (@clashreport) October 9, 2026

Q: Zelensky said the oil deal with Russia is a weak move that will only prolong the war. Trump: We’re a strong partner. We need oil for the world. So we’re very happy to get the diesel. https://t.co/JmS42ZbSfm — Clash Report (@clashreport) October 9, 2026

Trump on Russia: The oil deal with Russia is a big deal. That’s massive amounts of oil coming into our country. I want to thank President Putin, to be honest with you. https://t.co/sQhIsvk2Am — Clash Report (@clashreport) October 9, 2026

Trump thanks Putin: Russia agreed to send us millions and millions of barrels of oil, and it’s diesel. That’s what we really need. So thank you! https://t.co/yll6NfBpKy — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026