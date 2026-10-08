Виктор Божинов: Пари за българско кино има, но обслужват определен кръг от гилдията (ВИДЕО)

Какво е състоянието на българската филмова индустрия и има ли реални резултати и обективни критерии за оценяване, на фона на държавното финансиране, което филмите получават? Режисьорът Виктор Божинов отправи остра критика в социалните мрежи към Националния филмов център, фестивала "Златна роза" и начинът, по който се оценяват успехите на родното ни кино.

В предаването "Студио Actualno" Божинов разказа, че екипът, който е присъствал на фестивала "Златна роза", за да представи епизод от сериала "Мамник", който е бил част от конкурсната програма, е решил да не участва в традиционното представяне преди прожекцията.

Причината за това е информация, която е станала известна още в деня преди прожекциите. По думите му тогава вече са били известни резултатите от конкурса за сериали. Това е създало усещането, че решенията са взети предварително и че определени процеси се случват зад кулисите. Именно поради това екипът е отказал да участва и в пресконференцията на следващия ден.

"Когато правилата се движат постоянно, това обикновено е, за да угодят на някаква предварително зададена идея. Така че аз срещу това се съпротивлявам. Това убива въобще идеята за фестивали. Това убива въобще идеята за духа на национален фестивал като "Златна Роза", в който трябва да се представи нивото на национална продукция. Това започва да заприличва на едно такова събиране на клуб по интереси, имайки предвид абсолютно празната зала, на почти всички прожекции, което е скандално.", обясни Божинов.

По данни на Националния филмов център, промени в правилата и статута на конкурса няма, а всичко свързано с филмите, конкурсната програма и журито е обявено на сайта на фестивала.

Според Божинов основният проблем не се изчерпва с конкретния резултат от конкурса. По-важният въпрос е доколко правилата са ясни, прецизни и предварително известни на всички участници. Той поставя под съмнение и начина, по който се формират журитата. Като пример посочи журито, оценяващо сериалите, което според него е било младежко жури, съставено от хора с ограничен професионален опит, включително с по един късометражен филм.

По думите на режисьора това е проблем, ако "Златна роза" действително трябва да бъде форум, който представя и оценява нивото на националната филмова продукция.

В този контекст той защитава тезата, че именно "Мамник" е било заглавието, което е носело най-голяма провокация, най-съществен продуцентски риск и значителен творчески резултат. Според него обаче, проблемите на родната филмова индустрия не се изчерпват с фестивала за игрално кино.

"Ние не можем да продължим да си затваряме очите за това, че държавата изпълнява своят дълг, своя ангажимент по закона за филмовата индустрия да осигури повече от достатъчно финансиране. Аз твърдя, че има достатъчно пари за филми, но процесите, които се случват, са структурирани и организирани, така че те да обслужат един по-затворен кръг от гилдията. И когато на фона на това добро финансиране, което има, аз съм склонен да кажа, че държавата пък не си изпълнява един друг ангажимент и той е да проследи ефективността на тези разходи, които идват от данъците на българите.", обясни режисьорът.

Той изкритикува и тенденцията националният фестивал да отчита като значим успех произведения, създадени от чуждестранни автори, когато те са реализирани с българско участие или на територията на страната.

Функцията на националния фестивал би трябвало да бъде да измерва нивото на българските творци и националната продукция, а не да отчита като собствен успех признанието, което е получило произведение на чуждестранни автори, само защото е било създадено в България или с българско участие.

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