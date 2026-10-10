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Бивш шеф на ДАНС: Цветанов създаде риск за сигурността на Буданов, като публикува снимката

10 октомври 2026, 12:44 часа 677 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/ Цветан Цветанов
Бивш шеф на ДАНС: Цветанов създаде риск за сигурността на Буданов, като публикува снимката

Доста нелепа е ситуацията със снимката на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов с началника на кабинета на президента Зеленски Кирило Буданов, който беше на посещение в София. Така Цветанов създаде риск за сигурността на Буданов. Това каза по бТВ бившият председател на ДАНС и бивш вътрешен министър Цветлин Йовчев: “ Каква е била целта на тази среща? Не мога да отговоря на този въпрос. Можем само да предполагаме, но в момента мисля, че е излишно да спекулираме по темата. Може би на даден етап управляващите ще решат да споделят подробности от тази среща, когато това е възможно. Въпросът е, че ситуацията около нея беше доста нелепа - една конфиденциална среща, за която не са били уведомени военният министър и външният министър, става достояние по някакви канали на бивш вътрешен министър. Той я артикулира в медийното пространство, но и публикува снимка, която при всички положения не е направена официално от оторизираните лица в Министерския съвет“, коментира той. Още: Илияна Йотова не знаела за посещението на Кирило Буданов в София

Злепоставя и премиера

„След като военният министър и външният министър не са били уведомени, това означава, че е трябвало да бъде запазена пълна конфиденциалност по отношение на тази среща. А артикулирането ѝ след това е абсолютно нелепо, защото по този начин, от една страна, се създава риск за сигурността на Кирил Буданов, а от друга страна, се злепоставя министър-председателят.

Снимка БГНЕС

Ако това не е била конкретната цел на изявлението, то това показва изключителна политическа инфантилност — да покажем, че сме много информирани, да покажем, че сме близо до властта, без значение какви щети ще нанесем на страната като цяло. Иначе е възможно да се провеждат подобни срещи“, допълни той. Още: Радев разкри какво е говорил с Кирило Буданов на четири очи (ВИДЕО)

Цветанов е причакал някъде Буданов

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„След като ограничен кръг от хора е организирал срещата само с министър-председателя, аз не мисля, че е имало среща с господин Цветанов. Мисля, че той го е причакал някъде из коридорите, за да се здрависа с него и да направи снимка“, предположи Йовчев: “Отговорните министри не са били информирани за такава среща, а външни лица, които вероятно дори нямат достъп до класифицирана информация, са били информирани. И информацията за проведените срещи не излиза от Министерския съвет, а се разпространява по нерегламентирани канали. А как господин Цветанов може да има достъп до коридорите на Министерския съвет, след като отдавна не е част от властта е въпрос, който министър-председателят трябва да изясни в момента. Вероятно има някаква уязвимост и пробив в сигурността“, предположи Йовчев. Още: Илиян Василев посочи защо Буданов дойде в България

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Цветан Цветанов среща Цветлин Йовчев Кирило Буданов
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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