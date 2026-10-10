Проблем с контузени за Ман Юнайтед: "червените дяволи" остават с по 1 човек на позиция

Бенямин Шешко, Патрик Доргу и Нусаир Мазрауи ще отсъстват от състава на Манчестър Юнайтед в двубоя от Висшата лига у дома срещу Тотнъм в събота. Тримата са с различни проблеми след паузата за мачовете на националните отбори през октомври. "Червените дяволи" посрещат лондончани на 12-то място в класирането, след като направиха равен 1:1 срещу Фулъм точно преди паузата за срещи на националните отбори.

Майкъл Карик няма да може да разчита на трима

"Мина доста време, откакто за последен път седяхме тук“, каза мениджърът на Юнайтед Майкъл Карик. "Ситуацията е малко специфична, предвид ангажиментите с националните отбори. Патрик (Доргу) напусна терена и изглежда, че ще отсъства няколко седмици. Нус (Мазрауи) също излезе, след като получи удар. Все още не е напълно възстановен, така че ще видим какво е състоянието му. Бен (Шешко) е по-далеч от завръщане заради проблема, който има. Няма да бъде готов". Тотнъм също се представя слабо през новия сезон и има само две спечелени точки.

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Ман Юнайтед остава с по един човек на позиция

През последните години който и да е бил мениджър на Манчестър Юнайтед много рядко е разполагал с пълния състав на "червените дяволи". А отсъствието специално на Патрик Доргу, Нусаир Мазрауи и Бенямин Шешко може да се окаже много по-сериозно и тежко за манчестърци, отколкото изглежда на хартия. Тяхната липса оставя Майкъл Карик със само 1 играч на всяка позиция - Люк Шоу остава единствен ляв бек, Диого Дало е сам на десния фланг на отбраната, Джошуа Зиркзее е единственият централен нападател.

Но нидерландецът не е бил титуляр в нито една от срещите на "червените дяволи" от началото на сезона. Карик изпробва както Брайън Мбемо, така и Матеус Куня за върха на атаката, но все още не е намерил работещ вариант.

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