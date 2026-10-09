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Артета проговори за скандала с Манчестър Сити, но отказа да отговори на най-неудобните въпроси

09 октомври 2026, 20:21 часа 689 прочитания 0 коментара
Снимка: Guliver/GettyImages
Артета проговори за скандала с Манчестър Сити, но отказа да отговори на най-неудобните въпроси

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира за първи път решението срещу Манчестър Сити за над 100 нарушения на финансовите правила, но отказа да навлезе в подробности. Испанецът, който беше помощник на Пеп Гуардиола в продължение на три години, настоя, че трябва да се изчака окончателното приключване на процедурата. Въпреки скандала той е категоричен, че английската Висша лига остава най-силното първенство в света.

Артета отказа да коментира действията на бившия си клуб

Независима комисия установи нарушения на финансовите разпоредби от страна на Манчестър Сити, но клубът обжалва решението. "Напълно разбирам въпроса. Но е много важно да уважаваме процеса. Той все още не е приключил, тъй като решението е обжалвано. Нашата позиция е да не правим допълнителни коментари, докато случаят не бъде окончателно разрешен", заяви Артета, цитиран от ДПА.

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Микел Артета

Наставникът отказа да разкрие дали е разговарял с Гуардиола след обявяването на решението, както и дали скандалът е променил отношението му към периода, прекаран на "Етихад". Попитан дали Висшата лига продължава да бъде най-доброто първенство в света, той отговори категорично: "Сто процента".

Арсенал мисли за титлата, а не за проблемите на Сити

Артета не пожела да спекулира дали ситуацията около Манчестър Сити може да помогне на Арсенал в битката за титлата. "Това не зависи от нас. Мислим за собственото си представяне и за нещата, които можем да контролираме", подчерта испанецът.

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Лондончани изостават с три точки от Сити и в събота приемат Лийдс. Арсенал ще търси реакция след тежката загуба с 0:3 от Брайтън преди международната пауза. "Болката още се усеща. Тази загуба беше урок за нас", призна Артета, който по-рано през седмицата подписа нов четиригодишен договор.

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Манчестър Сити Арсенал Микел Артета
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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