Войната в Иран:

След скандала: Роналдо се завърна с гол, доближава се до заветните 1 000

10 октомври 2026, 12:59 часа 439 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
След скандала: Роналдо се завърна с гол, доближава се до заветните 1 000

Кристиано Роналдо се върна към ангажиментите си на клубно ниво след скандалите около участието му в националния отбор на Португалия и вкара първото попадение за Ал Насър при успеха с 3:0 над Дирия в Саудитската професионална лига. Победата изравни точките на защитаващите титлата си играчи на Ал Насър с моментния лидер Ал Кадисия, като тимът на Роналдо е втори и по голова разлика след осем кръга.

Роналдо напусна лагера на Португалия

По време на паузата за мачовете от Лигата на нациите Роналдо напусна лагера на Португалия със скандал, след като се почувства пренебрегнат от националния селекционер Жорже Жезуш. В дълго обяснение, публикувано в социалните мрежи и медиите, Роналдо заяви, че наскоро назначеният треньор Жезус не е спазил обещанието си относно това кога ще пусне нападателя в състава за мачовете от Лигата на нациите. За Португалия Кристиано Роналдо има 146 гола в 234 мача, като започна на 17-годишна възраст.

Още: Роналдо не послушал съвета на майка си, тя избухна срещу феновете: "Не го ценят така, както би трябвало"

Кристиано Роналдо

Роналдо отбеляза гол №980

Двамата имат много дълга история заедно, като Роналдо спечели титлата в Саудитска Арабия през май с Жорже Жезуш като треньор на Ал Насър. А сега откри резултата в средата на първото полувреме. Това се случи, след като ударът на Кингсли Коман отвън наказателното поле беше блокиран от вратаря Уалид Абдула, а Роналдо беше на мястото, за да довкара отбитата топка от близко разстояние и да отбележи 980-ия си гол в кариерата си. Така суперзвездата остава само на 20 гола от заветната му цел - да вкара 1 000 попадения в официални мачове.

Още: "Да спре с ботокса": Кристиано Роналдо се подигра жестоко с известен критик

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристиано Роналдо Ал Насър Саудитска професионална лига
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес