След националния отбор на България: Падна още една треньорска глава на Балканите

Националният отбор на Турция остана без селекционер, след като местната футболна федерация обяви официално раздялата с Винченцо Монтела. Италианският специалист, известен с прозвището "Самолетчето", е освободен след решение на управителния съвет на централата. Треньорската промяна идва на фона на по-мащабни размествания в ръководството на турския футбол, като федерацията не посочва конкретни спортно-технически причини за прекратяването на отношенията с наставника.

Турция се раздели с Винченцо Монтела

Решението е взето на заседание на управителния съвет на Турската футболна федерация (TFF), след което беше публикувано официално съобщение. "Взето е решение да не се продължават договорните отношения със старши треньора на националния отбор, господин Винченцо Монтела", се казва в позицията на централата.

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Така приключва периодът на италианския специалист начело на Турция. Монтела пое националния тим през 2023 година и го изведе до четвъртфиналите на Европейското първенство през 2024 година, където турците отпаднаха от Нидерландия. Към момента федерацията не е обявила кой ще наследи италианеца на селекционерския пост.

Промените обхванаха и ръководството на федерацията

Раздялата с Монтела не е единственото решение от заседанието на турската централа. Управителният съвет е решил да продължи мандата си до редовното изборно общо събрание. На местата на двама подали оставка членове са назначени Ибрахим Йозбай и Метин Акюз. Промяна има и на поста генерален секретар. След оставката на Абдула Аяз длъжността е поверена на Ахмет Ерзурумлу, който досега е отговарял за лицензионните операции във федерацията.

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