Зад кулисите: Двама диктатори си играят със света и се гаврят с жертвата Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Доналд Тръмп е решил да сключи сделката за дизелово гориво с Русия, след като Володимир Зеленски е пренебрегнал шест искания от страна на САЩ да спре атаките срещу руски нефтопреработвателни заводи, съобщава неназован източник пред американското издание Axios. Украинският президент, който винаги се е целил в сърцето на финансовата машина за руската армия, за да не може Владимир Путин повече да спонсорира агресивната си война, разрушавал доверието между себе си и Тръмп, когато Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакували руските рафинерии, твърди още източникът.

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Информацията се появи след голямата новина, дошла вследствие на разговор между Тръмп и Путин. Американският държавен глава обяви, че Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, още 500 000 тона през ноември и 1 000 000 тона веднага след това. Той благодари на руския диктатор - може би защото войната на САЩ в Иран така се провали и вдигна цените на петрола и на горивата по целия свят, че сега Тръмп явно предизборно използва Москва, за да ги намали.

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Самият Зеленски заяви в интервю за Axios, че сделката е била „изненада“ за него, и я нарече „незаслужен подарък за Путин“.

⚡️ US Treasury urgently issues a temporary license allowing Russian diesel fuel to enter global markets — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026

Според публикацията Зеленски е предложил на Тръмп и неговите преговарящи – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – украинците да спрат ударите по рафинериите, ако Русия спре ударите по украинските електроцентрали. Но Тръмп искал Украйна да спре едностранно, защото ударите повишават цените на бензина в САЩ и той не ги счита за равностойни на руските удари по украинската енергийна мрежа, твърди източникът на изданието. Това е пореден пример как Доналд Тръмп е нагазил в блатото на войната в Иран и се моли да не загуби катастрофално междинните избори за Конгрес през ноември.

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САЩ са си позволили дори да заплашат Украйна? Киев не се огъва

Украинската делегация е била информирана за решението на Тръмп по време на осемчасовите преговори в Маями в петък между Уиткоф и Къшнър, от една страна, и украинската делегация, от друга. Представителите на САЩ заявили, че Тръмп ще разговаря с Путин и ще отмени санкциите върху руския износ на дизелово гориво. Украински представител твърди, че също така са заплашили да прекъснат достъпа на Украйна до американска разузнавателна информация, ако страната продължи да игнорира исканията на Тръмп.

Американски източник опровергава това, като посочва, че преговарящите просто са напомнили на Украйна, че САЩ доставят боеприпаси и разузнавателна информация, затова тя не бива да нанася вреда на американските потребители.

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Анализатори обаче смятат, че сделката на САЩ и Русия няма да окаже значително влияние върху цените на петрола. Помощникът на Путин Юрий Ушаков докладва по същото време за разговора и заяви, че украинските удари по Москва и други градове по време на изборите за Държавната дума (руския парламент) са осуетили възможността за незабавно възобновяване на преговорите. Владимир Путин щял да „обмисли кога да ги възобнови“.

Киев обаче не се отказва да атакува руските рафинерии. Украински представител е заявил пред журналиста на Financial Times Кристофър Милър, че руските нефтопреработвателни заводи ще бъдат унищожени.. „Ще изгорим нефтопреработвателните им заводи“, е казал източникът пред журналиста. Според Милър, след изявленията на президента на САЩ и този на Русия относно постигането на споразумения за доставки на дизелово гориво от Русия към други държави, в Киев „цари разочарование и гняв“.

Zelensky accused Trump of reaching agreements with Putin “behind Ukraine’s back” while Ukraine’s negotiating delegation is in Florida. He said the US is giving Russia “additional money to wage war against Ukraine” and argued that Kyiv’s delegation is being used as a “smokescreen.” Zelensky called the move “definitely unfair,” “definitely not partner-like” and “a weak decision by strong partners.” #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 9, 2026

Володимир Зеленски вече заяви, че Русия ще се „отплати“ за дизела с нови терористични и подли действия. Украинският президент отбеляза, че позволяването на Москва да продава нефтопродукти, е инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена, а не продължена.

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Преговорите в САЩ са се провалили след голямата новина

Мирните преговори за Украйна в Маями приключиха внезапно на фона на спорния ход на Тръмп относно санкциите срещу руския петрол. Дискусиите между украинската, европейската делегация и представителите на администрацията на САЩ трябваше да продължат два дни. Вместо това те приключиха само след един ден. „Няма да има втори ден“, съобщи журналистът от „Радио Свободна Европа/Радио Свобода“ Алекс Рауфоглу, позовавайки се на източниците си.

Киев се надяваше, че всяко облекчаване на енергийните санкции ще бъде обвързано със спиране на руските удари по енергийната инфраструктура на Украйна, но това не се случва. Все още се изчаква официално потвърждение за края на преговорите.

Междувременно пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф описа преговорите като конструктивни - той заяви, че страните са обсъдили енергийната сигурност, износа на зърно, гаранциите за сигурност и следвоенното възстановяване на Украйна.

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Междувременно на руските пазари беше отбелядан стремителен ръст.

⚡️ BREAKING: Russian markets are skyrocketing following news of an agreement between the US and Russia — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026

По-рано вчера, 9 октомври, украинското издание Kyiv Independent вече бе излязло с информация, че Русия е поискала от САЩ облекчаване на санкциите като част от преговорите за евентуално енергийно примирие с Украйна. Същевременно Москва се е опитвала да обвърже инициативата с примирие в Черно море - по информация на американски и украински представители, запознати с преговорите. Оказва се обаче, че няма гаранция дали руските сили ще спрат да атакуват украински градове и инфраструктура.

Високопоставен украински представител от отбраната е заявил, че Москва се опитва да нанесе колкото се може повече щети по енергийната инфраструктура, за да си осигури предимство преди евентуални преговори. Киев вече се сблъсква с ежедневни прекъсвания на електрозахранването на фона на руските атаки.

Публично Москва обаче не проявява особена готовност да се ангажира с енергийно примирие. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери на 8 октомври, че Русия не вижда смисъл в преговори за такова прекратяване на огъня. „Киев в момента не предлага дългосрочно уреждане, а по-скоро примирие в област, която е неговата ахилесова пета – енергийният сектор“, каза Песков, докато за пореден път доказваше, че Путин не иска да сложи край на войната.

В частен план обаче руски официални лица са дали да се разбере, че Москва е готова да разгледа инициативата, както съобщават пред Kyiv Independent двама украински и един американски представител. Русия все пак обвързвала евентуално споразумение с други изисквания, включително отмяна на санкциите, казваха трима души, запознати с преговорите.

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"Не може, от една страна, да се водят преговори с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга страна да се твърди, че сме в дипломатическа задънена улица. Ние не сме в дипломатическа задънена улица", категоричен е Зеленски.

Zelensky blasts the Trump administration: You cannot, on the one hand, negotiate with the Russians about future economic projects and, on the other hand, say that we are in a diplomatic dead end. We are not in a diplomatic dead end. https://t.co/eBcl7AevDN — Clash Report (@clashreport) October 9, 2026

"Спрете цялата икономика на Путин. Затворете устата на Русия. Не ги подхранвайте с вашите продажби. Просто наложете санкции върху оръжията им. Дайте ни достъп до Starlink за Украйна. Направихте го, когато реагирахте срещу Иран. Там всичко проработи - Израел напълно контролираше въздушното пространство над Иран. Това означава, че когато имате нужда от това, нещата работят по този начин", добави украинският президент.

Zelensky to the U.S.: Shut down Putin's entire economy. Shut Russia's mouth. Don't feed them with your sales. Just impose sanctions on their weapons. Give us access to Starlink for Ukraine. You did it when you responded to Iran. Everything worked there. Israel completely controlled the skies over Iran. So that means when you need it, it works that way. — Clash Report (@clashreport) October 9, 2026

"Разговаряме с различни колеги от Европа и Америка. Казвам им честно: китайски представители участват в разработването на алтернатива на Starlink. Те се приближават към целта си и предават технологията на Русия. Русия би могла да придобие такова превъзходство", сподели още Зеленски.

Zelensky: We are talking with various colleagues from Europe and America. I tell them honestly: Chinese representatives are involved in developing an alternative to Starlink. They are getting closer, and they are passing it on to Russia. Russia could gain that kind of dominance. — Clash Report (@clashreport) October 9, 2026

"На САЩ няма да им струва нищо, абсолютно нищо, да помогнат на Украйна. И аз казах открито: помогнете ни да защитим въздушното си пространство и да го контролираме. И тогава Путин ще седне на масата за преговори. Защо? Защото ще загуби всичко. Ще загуби всичко. Три месеца, два месеца - ще загуби всичко", заяви Зеленски.

Zelensky: It would cost the U.S. nothing, absolutely nothing, to help Ukraine. And I said openly: Help us defend our skies and dominate them. And then Putin will sit down at the negotiating table. Why? Because he will lose everything. Lose everything. Three months, two months — he will lose everything. — Clash Report (@clashreport) October 9, 2026

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 9 октомври е имало 218 бойни сблъсъка спрямо 211 на 8 октомври. Руснаците са хвърлили 282 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 39 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2471 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 30 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9389 FPV дрона, което е с около 600 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Общо 22 руски пехотни атаки са организирани в Покровското направление за последните 24 часа, като всички са отблъснати, твърдят от ВСУ. На североизток, в направлението от Торецк от Константиновка, са извършени 16 пехотни нападения на руските сили. Други 18 нападения на армията на Путин са спрени в Южнослобожанското направление - с основен фокус Вовчанск в Харковска област и селата южно от града. Още 12 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе и западно от града, намиращ се в Запорожка област (ВСУ твърдят, че всички са отблъснати). Осем пехотни атаки руснаците са организирали в Лиманското направление (пак отбити), където вече загубиха северния си плацдарм към украинския крепостен пояс около Славянск и Краматорск. Само една е имало в Славянското направление, гласи сводката на ВСУ.

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Наскоро украинските сили напреднаха към река Жребец - североизточно от Лиман. Видеозапис с геолокализация, публикуван на 8 октомври, показва как руските сили нанасят удар по украинска позиция западно от Зарично (североизточно от Лиман, на западния бряг на река Жребец), което сочи, че украинските сили имат присъствие в района. Така те продължават да отблъскват руските сили обратно към реката в рамките на операция „Вивалди“.

RU 37th Motorized Rifle Regiment attacks UA Infantry with FPV drone @GeoConfirmed @UAControlMap 49.007154, 37.874243 1:03 Zarichne, Donetsk Source: https://t.co/Z89gcaPnQm https://t.co/sDrltc1YMm — Zoam (@ZoamSc2) October 8, 2026

Руският военен блогър Анатолий Радов пък твърди, че руските сили контролират Зарично. Друг руски военен блогър - "Дневник на десантчика" - твърди, че украинските сили се придвижват към реката в близост до Ямпол (южно от Зарично) и се опитват да навлязат в Серебрянската гора (източно от Ямпол). Източник, отразяващ събитията в руската Западна група на въоръжените сили, твърди, че Ямпол е оспорвана „сива зона“, в която проникват малки украински групи.

Войници от 1-ви отряд на 8-и полк за специални операции на Украйна поразиха руски автомобил „Нива“ в Серебрянка, по оста Лиман. Превозното средство беше поразено в близост до руските тилови позиции, на около 20 км от фронтовата линия. Бяха ударени и допълнителни пехотни части и превозни средства, похвалиха се от подразделението със свое видео.

Operators of the 1st Detachment of Ukraine’s 8th Special Operations Regiment struck a Russian Niva in Serebrianka on the Lyman axis. The vehicle was hit in Russia’s near rear, around 20 km from the front line. Additional infantry and vehicles were also hit. #Ukraine https://t.co/L3ZqzKp5eP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 9, 2026

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Украинските сили напреднаха и на изток от Олександровка, а руските сили наскоро проведоха операция по проникване на югозапад от Олександровка. На 9 октомври руският военен блогър Анатолий Радов потвърди, че украинските сили са освободили Федоровка (на изток от Олександровка). Украинските сили нанесоха удар по руска позиция югоизточно от Тернувато (югозападно от Олександровка), според видеозапис с геолокализация, публикуван на 6 октомври. Има независими оценки, че преди това там е действала руска операция по проникване. Украински саботажни и разузнавателни групи действат в близост до Бурлацко, Нове Поле и Темировка (всички югоизточно от Олександровка), пишат Z-канали като този на Радов.

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