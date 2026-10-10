Има прикриване на информация: Николай Денков за потопените кораби в Черно море

„Премиерът каза, че не е имало контакти с Украйна, което не е истина. На Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) стана ясно, че контакти между службите на Украйна и България след инцидента в Черно море е имало и те са били няколкократни. Има прикриване на информация”. Това каза по Нова телевизия Николай Денков, председател на ПГ на „Продължаваме промяната”: “Единственият заинтересуван тези два кораба да бъдат потопени е Русия. Няма как Украйна да бъде заинтересована да си потопи корабите, с които тя изнася пшеница или внася сол. Черно море в момента е обект на военни действия, това трябва да бъде абсолютно ясно казано”, допълни той. По време на КСНС, свикан от президента Йотова, е обсъдена способността ни за защита от дронове, каза той: “България се оказа напълно неподготвена и особено сравнение със съседите ние сме години назад. Още: "Няма останки от дронове": Военният ни министър не признава руската изгода от атаката срещу корабите в Черно море (ВИДЕО)

Аз не видях никаква стръв в управляващите този проблем да се реши колкото може по-бързо. Антидрон системите в момента са топ приоритет на всички държави в Европа и в Близкия изток, защото се промени начинът, по който се водят военни действия. А ние се дръпнахме и в Анкара от част от инициативите, и от инициативата на НАТО за антидрон системи”, категоричен бе Денков.

Разговорът Тръмп - Путин за дизела

Снимка Getty Images

Обявеното от Доналд Тръмп споразумение с Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар е резултат от проблемите на американския президент в страната му. Той търси бързо решение, което да го спаси от тежка загуба на предстоящите избори, смята Денков: „Ситуацията ми напомня началото на Втората световна война. Моето притеснение е, че Путин се опитва да сключи сделка, с която да си вземе Източна Европа: Украйна, Балтийските държави, Молдова, а може би и на юг към България и Румъния. И това би било предпоставка за трагични събития”, коментира Денков. Още: Иван Ангелов, ПБ: Не намерихме отломки, как да кажем чии са дроновете?

Той е категоричен, че България трябва да продължи да работи тясно със съюзниците си. “Нашата отбрана изцяло е свързана с нашите съседи, които са членове на НАТО - Румъния, Гърция, Турция. Ако остане сама, България ще бъде много лесна за превземане по най-различни начини”, каза Денков. Според него е грешна идеята Украйна да капитулира, за да приключи войната. “Когато имате имперска сила, която търси да се разшири и заплашва съседните държави, тя никога няма да се съгласи, ако има лесна жертва, да спре само с тази жертва”.

По повод предстоящите парламентарни избори Денков смята, че Гюров и Кандев ще отидат на балотаж, изходът от който не е ясен. Още: Николай Ненчев след атаките в Черно море: Трябва да се подготвим за надвисналата над България опасност