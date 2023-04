Заради смъртта на Марадона: Осем медицински лица се изправят пред съда

Според документите от аутопсията Марадона е агонизирал в продължение на повече от 12 часа, не е получил адекватна медицинска помощ и вероятно е щял да бъде все още жив, ако е бил хоспитализиран на време. Съдийски състав от трима души в съда в Сан Исидро потвърди обвиненията, повдигнати от прокурорите срещу членовете на медицинския екип, за убийство поради небрежност.

Eight health care professionals will stand trial over the death of Diego Maradona in 2020, an Argentinian court has ruled https://t.co/NRenansyP8