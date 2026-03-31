Засадата във футбола става по "правилото на Венгер" - какво се променя от 4 април?

От 4 април световният футбол поема в нова посока, поне по отношение на интерпретацията на засади в играта. ФИФА започва официално тестване на така нареченото "правило на Арсен Венгер", като първо ще бъде изпробвано в първенството на Канада. Новото правило цели да изчисти спорните ситуации и да направи играта по-динамична и още по-резултатна, като атакуващият футболист няма да бъде в засада, ако няма ясно видимо разстояние между него и последния защитник.

Край на милиметровите засади: Да живее атакуващият футбол!

Казано по друг начин, ако част от тялото, с която може да се отбележи гол, е на една линия със защитата, положението ще се счита за редовно. Така ще се изключат тънките засади, при които понякога става въпрос за милиметри. Новата интерпретация на засадите ще върне предимството в полза на атаката, а тестовият период ще се проведе в професионалната лига на Канада, започвайки още от 4 април със срещата между Фордж и Отава.

Освен това ще ще бъде въведено и друго правило - треньорите ще имат право на ограничен брой „заявки“ към съдийски решения чрез система, наречена Football Video Support (FVS). За разлика от VAR, тук няма постоянен видеоарбитър - намесата ще се случва само при изрично искане от треньора в ключови ситуации като голове, дузпи, директни червени картони или объркана самоличност.

Earlier in the day, Arsène Wenger's proposal to modify the offside rule was rejected by UEFA.



