Засадата във футбола става по "правилото на Венгер" - какво се променя от 4 април?

31 март 2026, 11:06 часа 523 прочитания 0 коментара
Снимка: Twitter
От 4 април световният футбол поема в нова посока, поне по отношение на интерпретацията на засади в играта. ФИФА започва официално тестване на така нареченото "правило на Арсен Венгер", като първо ще бъде изпробвано в първенството на Канада. Новото правило цели да изчисти спорните ситуации и да направи играта по-динамична и още по-резултатна, като атакуващият футболист няма да бъде в засада, ако няма ясно видимо разстояние между него и последния защитник.

Край на милиметровите засади: Да живее атакуващият футбол!

Казано по друг начин, ако част от тялото, с която може да се отбележи гол, е на една линия със защитата, положението ще се счита за редовно. Така ще се изключат тънките засади, при които понякога става въпрос за милиметри. Новата интерпретация на засадите ще върне предимството в полза на атаката, а тестовият период ще се проведе в професионалната лига на Канада, започвайки още от 4 април със срещата между Фордж и Отава.

Още: УЕФА взе решение за бъдещето на ВАР, което ще промени футбола

Освен това ще ще бъде въведено и друго правило - треньорите ще имат право на ограничен брой „заявки“ към съдийски решения чрез система, наречена Football Video Support (FVS). За разлика от VAR, тук няма постоянен видеоарбитър - намесата ще се случва само при изрично искане от треньора в ключови ситуации като голове, дузпи, директни червени картони или объркана самоличност. 

Още: ВАР става още по-силен: Въвеждат сериозна промяна във футбола за Мондиал 2026

Стефан Йорданов Отговорен редактор
Още от Футбол свят
