Алекс Раева в двойния образ на Емилия и Флорин Салам разби всички в "Като две капки вода"

В последния епизод на предаването за имитации "Като две капки вода" победител стана Алекс Раева, която направи двоен образ като Емилия и Флорин Салам. Така тя печели в два поредни лайва. И тази вечер премина с успешни и не чак толкова успешни образи, закачки между водещите и журито, и екзалтирана публика, забавляваща се с любимите си телевизионни звезди.

Как преминаха имитациите

Първи тази вечер на сцената излезе Даниел Пеев-Дънди в образа на Дамиано Давид от Måneskin и изпълни култовото парче "Beggin'". Актьорът се справи доста прилично с имитацията си и успя да докара нахакаността на Дамиано Давид, по когото припадат жени от всички краища по света.

Пламена в образа на Кристина Агилера, снимка: Като две капки вода/Facebook

След него в образа на Кристина Агилера се появи Пламена и изпя една от песните от филма "Бурлеска". Уви, Пламена не успя да наподоби тембъра на Кристина Агилера, която е супер разпознаваема. И все пак - добър опит.

Трети пред журито и публиката се появи Борис Христов, който получи тежката задача да имитира Томи Кеш (когото гледахме на живо в София само преди няколко месеца) и хита му "Espresso Macchiato". Образът му се получи доста добре предвид особеността на песента, която включва шантави танци и различен ритъм на пеене.

Емилия като Рей, снимка: Като две капки вода/Facebook

Дойде ред на Емилия, чиято трудна задача бе да имитира Рей с "Where Is My Husband". Определено попфолк звездата беше работила здраво и направи една от най-силните си имитации досега, което беше признато и от журито.

След нея сцената завладя Иво Димчев, който направи имитация на Сам Смит на песента "Lay Me Down". Изключително трудната песен обаче не успя да "спъне" един от любимците на публиката и той предизвика бурни аплодисменти след края на изпълнението си.

Симона в образа на Георги Станчев, снимка: Като две капки вода/Facebook

Дойде ред и на втория мъжки образ за Симона в предаването - този на Георги Станчев и песента "Ти ужасно закъсня". Младата певица не успя да се доближи до първообраза, макар че си личеше колко голямо старание е вложила.

Задачата на Весела Бабинова не беше никак лека - трябваше да имитира Таркан с парчето "Dudu". Актрисата направи добра имитация и убеди и най-големите си критици, че може да прави силни образи в това предаване.

Последва появата на Алекс Раева, която спечели предаването в предишния епизод. Този път нейната роля бе да имитира Емилия с песента ѝ "Турбуленция", като трябваше да направи и мъжкия образ. Алекс определено се справи добре и доказа, че няма образ, който сериозно да ѝ се опре.

Виктор в образа на Меди, снимка: Като две капки вода/Facebook

Последната имитация за вечерта бе дело на Виктор, който трябваше да имитира Меди и песента му "Да си тук". Справи се доста добре, при това пред погледа на оригиналния изпълнител, който го аплодираше от публиката.