Чанинг Тейтъм се връща към интензивна подготовка за нов филм след спешната операция (ВИДЕО)

Звездата от "Magic Mike", Чанинг Тейтъм, сподели откровено за трудностите, през които е преминал по време на възстановяването си след спешна операция на рамото. Актьорът, който е на 45 години, разкри, че периодът е бил изключително предизвикателен както физически, така и психически. В своето видео в Instagram, публикувано на 30 март, Тейтъм каза: "Днес е добър ден, най-сетне. Това беше тежък период. Бях ментално нагоре и надолу повече, отколкото мисля, че някога съм бил в живота си."

Актьорът показа и как лекува белега от операцията, споделяйки, че вече възвръща част от подвижността на рамото си, въпреки че мускулите са атрофирали. "Чувствам се като малко дете във фитнеса", призна Тейтъм, стоейки без риза на слънце, за да покаже белега.

Тейтъм съобщи за травмата чрез пост в Instagram на 4 февруари, показвайки се в болницата с надпис: "Просто още един ден. Още едно предизвикателство. Това ще бъде трудно. Но какво да се прави. Да го направим."

Няколко дена по-късно той сподели снимка на белега, докато все още се лекуваше, и призна: "Мислех, че ще са само две малки дупчици."

Обратно към усърдната работа

Сега актьорът е получил "зелена светлина" да поднови тренировките за следващия си филм, който ще разказва любовната история около мотоциклетното състезание на остров Ман. Той отбеляза, че има шест седмици до началото на снимките и предстои интензивна подготовка: "Ще бъде тежко. Пожелайте ми късмет."

В описанието на последното си видео Тейтъм добави: "Това беше най-ниският от ниските моменти. Но започвам да излизам от другата страна. Чувствам се психически по-добре от месеци. Остават 6 седмици до началото на снимките на любовната история с мотоциклети на остров Ман. Нека започне усърдната работа."

