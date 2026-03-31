Кога и къде да гледаме финалните баражи за Мондиал 2026 (програма)

Тази вечер, 31 март, ще се изиграят финалните баражи в зона "Европа", които ще определят последните четири отбора от Стария континент за предстоящото Световно първенство по футбол 2026 в Северна Америка. Несъмнено най-голямо внимание предизвиква четирикратният световен шампион Италия, който трябва да победи Босна и Херцеговина, ако иска да намери място на Мондиал 2026. Другите три финални баража обаче ще бъдат не по-малко интересни, а вероятно - и по-завързани като интрига.

Босна и Херцеговина - Италия

Босна ще посрещне Италия на стадион "Билино Полйе" в Зеница, където капацитетът е около 15 000 души. Италия е по-класният състав, но пък Босна ще има предимството на домакин. Срещата започва в 21:45 часа и ще бъде излъчена пряко в ефира на Диема Спорт 3.

Косово - Турция

Косово посреща Турция в друг финален плейоф на стадион "Фадил Вокри" в Прищина с около 14 000 места. Няколко кадрови проблеми мъчат домакините, а Турция влиза като фаворит. Мачът започва в 21:45 часа и ще бъде предаван по Диема Спорт.

Още: Съперник на Лудогорец в Лига Европа следи капитана на ЦСКА 1948

Чехия - Дания

Чехия приема Дания на "epet Arena" в Прага с капацитет малко над 18 000 места. Датчаните имат повече кадрови проблеми, но остават фаворити в двубоя. И тази среща започва в 21:45 часа, а каналът, който ще излъчи мача, е Nova Sport.

Швеция - Полша

Швеция пък домакинства на Полша на стадион "Strawberry Arena" в Солна с капацитет 50 000 места. Шведите са фаворити, въпреки някои кадрови проблеми. Мачът е от 21:45 часа и ще бъде предаван по Диема Спорт 2.

Още: Селекционерът на Аржентина: Ще направя всичко възможно, за да убедят Меси да играе на Световното!