Златан разкри своя фаворит за Световното и засипа с похвали един от бившите си треньори

Легендата на световния футбол Златан Ибрахимович разкри кой е неговият фаворит за спечелване на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото на 2026 година. Бившият нападател говори по темата по време на Общото събрание на Европейската клубна асоциация, което се проведе в Рим. Ибра бе категоричен, че ще стиска палци за националния отбор на Бразилия, който е воден от неговия добър приятел Карло Анчелоти.

Ибра ще стиска палци за Бразилия

Златан Ибрахимович засипа с похвали Анчелоти като сподели, че всичко, до което се докосне италианският специалист, се превръща в злато. Двамата работиха заедно във френския Пари Сен Жермен. Бившият футболист допълни, че се надява Карлето, както всички наричат именития наставник, да помогне на „селесао“ да сложи край на 24-годишното чакане за трофея от Световното първенство. За последно Бразилия триумфира по време на надпреварата в Япония и Южна Корея през 2002-ра.

Deportes | Zlatan Ibrahimovic: "Espero que el Mundial lo gane Brasil por mi amigo Ancelotti"https://t.co/sAbTIrafQB — Diario El Mundo (@ElMundoSV) October 9, 2025

"Всичко, до което Анчелоти се докосне, се превръща в злато"

„Надявам се Бразилия да спечели, най-вече заради моя приятел Карло Анчелоти. Ще ги подкрепям до края. Всичко, до което Анчелоти се докосне, се превръща в злато. Да видим дали може да направи същото с Бразилия“, сподели Златан Ибрахимович, който в момента е съветник в един от бившите си отбори – италианския гранд Милан.

