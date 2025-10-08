Войната в Украйна:

Звезда от Висшата лига поведе страната си към Мондиал 2026

08 октомври 2025, 22:55 часа 341 прочитания 0 коментара
Звезда от Висшата лига поведе страната си към Мондиал 2026

Египет стана третият представител на Африка на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, след като Мохамед Салах се разписа два пъти за победа с 3:0 срещу Джибути в Казабланка.

Египет е първи в Група А с пет точки преднина срещу Буркина Фасо, а първенците печелят визи за Мондиал 2026. Това направиха още Мароко и Тунис, а Гана е на прага на турнира с три точки аванс срещу Мадагаскар в Група I и осем попадения преднина в головата разлика. Кабо Верде също е на точка или три от финалите.

Ибрахим Адел даде преднина на египтяните в осмата минута на срещата, а Мохамед Салах се разписа за 2:0 в 14-ата. Нападателят на Ливърпул и футболист на годината във Висшата лига оформи крайния резултат шест минути преди края на редовното време.

Освен трите африкански отбора, място на Световното първенство имат и домакините на турнира САЩ, Канада и Мексико. Към момента представители на Зона Азия са Австралия, Иран, Япония, Република Корея и дебютантите Йордания и Узбекистан. От Зона Южна Америка на финалите са Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Парагвай и Уругвай, а от Зона Океания традиционен участник е Нова Зеландия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Световно първенство по футбол Мохамед Салах Световно първенство по футбол 2026 Египет отбор информация 2025
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес