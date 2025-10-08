Звезда от Висшата лига поведе страната си към Мондиал 2026

Египет стана третият представител на Африка на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, след като Мохамед Салах се разписа два пъти за победа с 3:0 срещу Джибути в Казабланка.

Египет е първи в Група А с пет точки преднина срещу Буркина Фасо, а първенците печелят визи за Мондиал 2026. Това направиха още Мароко и Тунис, а Гана е на прага на турнира с три точки аванс срещу Мадагаскар в Група I и осем попадения преднина в головата разлика. Кабо Верде също е на точка или три от финалите.

Ибрахим Адел даде преднина на египтяните в осмата минута на срещата, а Мохамед Салах се разписа за 2:0 в 14-ата. Нападателят на Ливърпул и футболист на годината във Висшата лига оформи крайния резултат шест минути преди края на редовното време.

Освен трите африкански отбора, място на Световното първенство имат и домакините на турнира САЩ, Канада и Мексико. Към момента представители на Зона Азия са Австралия, Иран, Япония, Република Корея и дебютантите Йордания и Узбекистан. От Зона Южна Америка на финалите са Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Парагвай и Уругвай, а от Зона Океания традиционен участник е Нова Зеландия.