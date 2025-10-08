Войната в Украйна:

Eвропейски гранд отмъква универсален играч на Байерн за символична сума

Италианският гранд Ювентус се е насочил към универсалния защитник на шампиона на Германия Байерн Мюнхен Рафаел Герейро през януарския трансферен прозорец, тъй като треньорът на торинци Игор Тудор се стреми да засили опциите си в дефанзивен план, пише италианското издание Tuttosport.

Договорът на 31-годишния футболист с Байерн е до лятото на 2026 г., но е малко вероятно да се стигне до удължаване и може да бъде продаден срещу символична сума през януари.

Герейро е със статут на резерва в Байерн този сезон. Бившата звезда на Борусия Дортмунд има над 200 участия в Бундеслигата, над 100 в Лига 1 и 57 в Шампионската лига. Той е способен да играе на различни позиции, включително централен халф. 

