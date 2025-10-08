Блеснал срещу Ливърпул стресна Турция преди мача с България, заменя го играч с историческо постижение

Титулярният вратар на Турция Уурджан Чакър не взе участие в тренировката на "лунните звезди" на 8 октомври. Причината за отсъствието на стража на Галатасарай, който блесна при победата в Шампионската лига над Ливърпул, не е известна, но медиите предполагат, че става въпрос за контузия. За избор №1 на Винченцо Монтела срещу националния отбор на България се спряга Берке Йозер, който преди дни попадна под светлината на прожекторите с 3 спасени дузпи за 4 минути в срещата между Лил и Рома от Лига Европа.

Спрягат Йозер за титуляр срещу България

Самият Йозер влезе в лагера с лека травма, която го извади от заниманието в първия ден. Контузията беше получена в неделя по време на мача на клубния му тим Лил срещу Пари Сен Жермен. Днес обаче 191-сантиметровият страж е напълно здрав. В групата всъщност има общо четирима вратари, а другите двама са Мерт Гюнок и Алтай Байъндър от Манчестър Юнайтед. Шансовете им да бъдат титуляри за момента са малки заради колебливо представяне в клубните отбори.

Иначе тренировката на "лунните звезди" включваше тактическа, двустранна игра, а отборът без потници излезе победител. Високото темпо се усещаше през цялата тренировка, а индивидуалното внимание на мениджъра Монтела към всеки играч беше очевидно, тъй като той спря няколко пъти мача и говори с футболисти, предават местните медии.

"Лъвовете" очакват Турция в събота (11-и октомври) от 21.45 часа на Националния стадион "Васил Левски". На 14-и този месец са четвъртите мачове за отборите в група "Е на квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026-а година – България ще пътува до испанския град Валядолид, а Турция ще срещне Грузия на стадиона в Коджаели.

