Уникално! Гьозтепе на Мъри Столиов е с най-силната отбрана в топ 10 първенствата на Европа

Отборът на Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, може да се похвали с най-силната отбрана от началото на сезоните в топ 10 първенствата на Европа! Гьозтепе е допуснал само два гола в осем мача от началото на сезона в Суперлигата на Турция, а с такъв показател от останалите водещи европейски първенства може да се похвали единствено португалският гранд Порто, който също е с 2 инкасирани попадения.

Гьозтепе е на трето място в класирането в турската Суперлига, като има 16 точки - с една точка по-малко от втория Трабзонспор и на шест точки зад шампиона Галатасарай, който има само едно равенство от началото на кампанията. Въпреки че е лидер, Галата има с един инкасиран гол повече от Гьозтепе. Оказва се, че в топ 10 първенствата на Европа защитата на Гьозтепе е допуснала най-малко голове.

Иначе освен Гьозтепе и Порто, в класацията следват отбори като Галатасарай с 3 инкасирани попадения, както и Рома и Жил Висенте с по 4 допуснати гола. В английската Висша лига с най-добра отбрана е Арсенал - само 3 допуснати гола, но там са се изиграли само 7 мача. Байерн също е с 3 допуснати гола в Бундеслигата, но при 6 изиграни кръга.

