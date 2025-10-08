Официално: Барселона ще играе на половин час от Меси

Ла Лига официално обяви нещо безпрецедентно. Мачът от испанското първенство между Виляреал и Барселона ще се играе на „Хард Рок Стейдиъм“ в Маями, Флорида. Той се намира на половин час път с кола от стадиона на Интер Маями – „Чейс Стейдиъм“, където играе легендарният Лео Меси. Срещата е от 17-ия кръг на шампионата и ще се проведе на 20 декември тази година.

ФИФА и УЕФА са против това решение

Това е нещо историческо, защото досега не е имало друг мач от испанския елит, който да се играе извън границите на страната, още повече отвъд океана. И все пак новината не е изненадваща, тъй като от доста време се водят дискусии за това събитие. Съперникът на Барселона Реал Мадрид, както и ФИФА и УЕФА, се обявиха против решението отдавна. И въпреки всичко срещата ще се проведе в САЩ. Ето какво е становището на президента на Ла Лига Хавиер Тебас:

Решението е резултат на дългогодишна работа и цели увеличаване на фенската база

„Този мач е историческа стъпка, която извежда Ла Лига и испанския футбол на съвсем ново ниво. Разбираме и уважаваме притесненията, които това решение може да породи, но е важно да го поставим в контекст: това е само един мач от общо 380 за сезона. Ла Лига представлява милиони фенове по света, много от които следват отборите си страстно и заслужават шанса да ги гледат на живо поне веднъж. Целта на този мач е да доближим нашия футбол до тази глобална фенска база, без да намаляваме ангажимента си към тези, които му се наслаждават всяка седмица по стадионите в Испания“.

„Решението е резултат от дългогодишен диалог и координация между всички заинтересовани страни и е пряко следствие от искане на участващите клубове, подкрепено от Ла Лига. Целта е да се стимулира международният растеж, да се разшири глобалната фенска база и да се утвърди позицията на Ла Лига като едно от водещите световни първенства, като същевременно се запази целостта на състезанието. Това също така ще даде възможност на милионите фенове на Ла Лига в САЩ да изживеят официален мач на живо, докато корените на надпреварата остават твърдо в Испания“, пишат от Ла Лига.

Фернандо Роиг: „С тази инициатива можем да достигнем до фенове в други части на света“

Президентът на Виляреал Фернандо Роиг определи този прецедент като добра възможност: „Това е уникална възможност за Виляреал да продължи растежа си и да засили присъствието си на толкова важен пазар като САЩ. С тази инициатива можем да достигнем до фенове в други части на света и да продължим да разширяваме марката както на клуба, така и на Ла Лига. Знаем, че изиграването на този мач далеч от дома ще се отрази на нашите притежатели на сезонни билети, затова въвеждаме значими и конкретни мерки за тяхното компенсиране. Уверени сме, че това ще бъде страхотно преживяване“.

Жоан Лапорта: „Посещаваме страната от много години и винаги сме усещали страстта“

А президентът на Барселона Жоан Лапорта показа ентусиазъм: „Очакваме с нетърпение да се свържем отново с всички наши фенове в САЩ и сме благодарни на Ла Лига за възможността да се доближим до един от ключовите стратегически пазари за клуба. Посещаваме страната от много години и винаги сме усещали страстта, която Барселона вдъхновява. Като глобален клуб с милиони привърженици по света, тази възможност засилва нашия ангажимент към международната ни фенска база – особено на ключов пазар като САЩ. Официален мач в град като Маями, със силна общност на Барса, несъмнено ще бъде страхотен спектакъл с участието на два отбора, състезаващи се на най-високо ниво“.

