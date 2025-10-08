Силният човек в Ботев Пловдив с намеци за уреждане на мачове към Венци Стефанов, който отвърна подобаващо

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, продължи словесната война с президента на Славия Венцеслав Стефанов. Бизнесменът използва иронични въпроси и намеци за уредени мачове към властимащия в столичния квартал "Овча Купел". От своя страна Стефанов отвърна по колоритен начин. "Нека един човек да излезе и да каже, че за тези 30 години съм уредил мач", призова президентът на "белите", според когото няма такъв случай.

„Бати Венци е изнервен! Защо ли? Може би заради Кабаков? Или просто му тежат някои стари „навици“ от последните 20 години? Бати Венци, цялата футболна общественост знае кой и как урежда мачове в България. Не ни поучавай и не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил от страната на феърплея и честната игра. Ботев Пловдив не урежда, Ботев се бори – на терена и извън него. А нервите на някои явно идват от това, че вече има клуб, който не им се кланя", пише Филипов в личния си профил във "Фейсбук".

"Това са едни празни приказки. Явно някой търси успокоение на своята съвест. Аз съм благодарен на моето момче, което ме информира своевременно. Показа честност и доблест! Радвам се, защото място за друго в спорта, а и в живота, няма. Всеки може да си говори каквото иска, но нека един човек да излезе и да каже, че за тези 30 години съм уредил мач. Няма такъв случай", каза президентът на Славия пред Sportal.bg.