Неучебен ден в Трявна след силната градушка

Със заповед на кмета на Трявна 13 май е обявен за неучебен ден за СУ "Петко Р. Славейков" заради нанесените материални щети по сградата на училището вследствие на силната буря и градушка. По информация на общинската администрация са нанесени щети по покривната конструкция и втория етаж на училищната сграда.

Във втроник над Трявна премина силна буря с градушка, като ледените късове са били с размера на яйце. Има множество щети по автомобили, счупени прозорци и керемиди, както и паднали клони. Кметът Денчо Минев каза за БТА, че подобно бедствие не е имало от повече от 50 години. По думите му, има значителни материални щети.

По думите му, сериозни щети има и в Царева ливада, където са били изтегляни закъсали автомобили, а дърветата в горските масиви са с обрулени от градушката листа.

Днес в града ще описват щетите.