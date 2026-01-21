И Габрово пред грипна епидемия

Габрово решава дали да бъдат въведени противоепидемични мерки заради грипа. В областта заболелите в седмицата от 12 до 18 януари са 272 на 10 000 души. Данните показват, че най-уязвими са децата от 0 до 4 години, както и тези от 5 до 14години. За изследване в Националния център за заразни и паразитни болести са изпратени 11 клинични проби на пациенти от Габровска област. Всички те са положителни за грип А.

Освен Габрово за изминалата седмица сериозен ръст на заболелите има и в Ямбол, Русе, Смолян, Велико Търново, Благоевград и София-област, което също ги поставя на прага на епидемичната обстановка.

За други три области в страната има вече обявена в грипна епидемия - това са Варна, Добрич и Бургас, като в Бургас мерките са в сила от четвъртък (22 януари).