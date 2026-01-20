7 области са пред грипна епидемия, в други вече отшумява

Грипът настъпва, а грипната епидемия разширява своя обхват. 3 области официално са обявили грипна епидемия - Варна, Добрич и Бургас. Още 7 са на прага да преминат епидемичния праг. Това заяви проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Според нея към момента над 1/3 от областите са в епидемична ситуация или непосредствено пред нея. Развитието на грипа следва очаквания модел от предходната година, като дори през последната седмица се отчита леко намаление на случаите спрямо същия период на миналата година.

"В следващите 2 седмици вирусната циркулация ще се засили и ще обхване и останалите области. Вървим към пик, но в същото време вече има региони с отчетливо намаление на заболеваемостта“, обясни проф. Христова.

На места пикът премина

В Перник например вече се наблюдава спад. Там пикът беше още в края на 2025 г. В същото ситуация е и Варна, където въпреки обявената епидемия, стойностите са по-ниски спрямо предходната седмица. В София-област заболеваемостта остава стабилна, а в София-град нивата са значително под средните за страната.

На този фон ръст на случаите се отчита в Габрово и Ямбол, които се очаква да влязат в грипна епидемия още през следващата седмица. Повишение има и в областите Русе, Велико Търново, Смолян и Благоевград.

"Едни области ще влизат в епидемия, други ще излизат. Няма да има момент, в който цялата страна едновременно да е в грипна епидемия", коментира проф. Христова.

Източник: БГНЕС

По отношение на ситуацията в съседните държави тя уточни, че България не е изключение от общия европейски модел. По-високи нива от миналата година се наблюдават основно в Централна и Западна Европа, докато в региона на Балканите увеличението е умерено и с колеблив характер, предаде бтв.

Препоръки за превенция

Експертът призова хората да бъдат отговорни през следващите няколко седмици – до края на януари и началото на февруари.

Основните препоръки са избягване на многолюдни събирания, носене на защитни маски, балансирано хранене и избягване на диети, ограничаване на сладките и преработените храни, както и прием на витамини D, A, E, както и цинк и селен за период от 2–3 седмици.

"Грижейки се за себе си, предпазваме и най-уязвимите – малките деца и възрастните хора, при които грипът може да протече тежко или дори фатално", предупреди тя.

Специалистът напомни, че при вече развил се грип, най-важното е болните да останат вкъщи, да почиват и да се консултират с личния си лекар.

Самолечението и приемът на антибиотици без лекарска преценка крият сериозен риск от усложнения, включително пневмония, припомни директорът на НЦЗПБ.