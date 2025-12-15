Кметицата на Габрово оттегля скандалното повишение на такса смет

Кметът на Габрово оттегля предложението за промяна на таксата за битови отпадъци в Общината от следващата година. То предвиждаше 20% увеличение за жилищните имоти в града и 30% за тези в селата.

Мотивите си за оттегляне на предложението за промяна на такса смет кметът на Габрово сподели в профила си в социалната мрежа. Според Таня Христова промяната следва да се прави в условия на предвидимост и стабилност, а липсата на приет държавен бюджет за следващата година, както и нестабилната вътрешнополитическа среда, създават висока степен на несигурност.

Поради това Община Габрово се отказва от предложеното увеличение за жилищните имоти, което беше представено като част от подготовката за въвеждане на нов модел за изчисляване на таксата, който следва да бъде приложен в българските общини до 2028 г.

Кметът на Габрово уточнява, че това решение не е отказ от реформа и администрацията ще продължи да работи за въвеждане на подход, основан на реални данни.

