3 дървета, които трябва да подрежете точно СЕГА

Любителите градинари отново трябва да посегнат към ножици за подрязване на цветя и трион, за дърветата и храстите в градината си. Това гарантира, че те растат енергично, поддържат форма, цъфтят обилно и – в случая с овощните дървета – дават изобилна реколта.

Дървесните растения често се подрязват в края на зимата или пролетта. Но има изключения! За някои резитбата в края на лятото е много по-поносима. Затова, ако е необходимо, трябва да подрежете следните дървета в края на летния период.

3 дървесни растения, които трябва да подрежете в края на лятото

Орех

Всеки, който има орех (Juglans regia) в градината си, знае, че тези дървета могат да растат доста впечатляващо. Ако обаче ги подрязвате с ножица през пролетта, това не е от полза за дървото. Орехите са сред дървесните растения, които изпитват силен коренов натиск през това време. Това означава, че порязаните рани „кървят“ обилно – водата на практика изтича. Това не само изглежда грозно, но може и да забави заздравяването на раните.

Между средата на август и края на септември обаче, налягането на сока е много по-слабо. Така че, ако чувствате нужда да подрежете ореховото си дърво, тогава трябва да го направите. Въпреки че дървото не изисква редовна резитба за оптимален растеж, не е проблем да отрежете проблемните клони или да намалите разперената корона.

Премахнете стръмните, конкуриращи се издънки и ако короната е твърде голяма, отрежете всяка втора издънка до разклонение, но за предпочитане не повече от един метър. По-щадящо към дървото е да изчакате до края на лятото на следващата година, за да подрежете обраслите клони.

Сладка череша

Сладката череша (хибриди и сортове Prunus Avium) осигурява сладко удоволствие през лятото. В края на лятото, след като приберете реколтата, грабвате ножицата, за да подрежете и проредите енергичния вид – и това трябва да се прави приблизително на всеки три години.

Това се прави в края на лятото, защото резитбата по това време забавя растежа и разрезите зарастват по-бързо. В крайна сметка, прореждането на короната не само премахва растящите навътре странични издънки, но и по-силна, многогодишна дървесина. Ако е възможно обаче, оставете клони с дебелина над 10 сантиметра, за да не лишите дървото от твърде много здравина.

Бреза

Универсалната бреза (Betula) вирее в много градини – обикновено дори без резитба. Понякога обаче е добра идея да премахнете болни, повредени или просто проблемни клони. Подобно на ореха, брезата е едно от дървесните растения, които кървят обилно през пролетта.

Може би сте чували за брезова вода? Твърди се, че сокът на брезата, който често се пие, има здравословни свойства, поради което може да е желателно да се попива с него. За да се избегне обилното движение на сока обаче, най-добре е да изчакате до края на лятото, за да подрежете брезата.

Подрязването в правилния момент е от ключово значение за здравето и дълголетието на всяко дърво. Орехът, сладката череша и брезата ще понесат резитбата най-добре в края на лятото, когато движението на соковете е по-слабо и раните заздравяват по-бързо. Ако спазите този подход, ще спестите на растенията излишен стрес и ще се радвате на жизнени, красиви и плодородни дървета година след година.

