3-те най-важни градинарски задачи в края на лятото

В края на лятото, меките вечери ви канят да завършите деня спокойно на терасата или в градината. Поливането и плевенето, разбира се, все още са част от ежедневието на всеки градинар, дори в края на лятото. Тези три важни градинарски задачи също са на дневен ред.

Резитба на лавандула

Лавандулата (Lavandula angustifolia), полухраст, с годините вдървенява в основата на растението, придавайки му храстовиден вид. Редовната резитба в края на лятото е единственият начин да поддържате растенията компактни.

Можете да бъдете смели и да отрежете всички издънки с около една трета с ножици за жив плет след цъфтежа. За да улесните нещата, предварително завържете издънките заедно. В края на зимата или началото на пролетта подрежете лавандулата отново, като отрежете новите издънки от края на лятото с около две трети от дължината им.

Не режете чак до дървесината, тъй като растенията няма да дадат повече плод или ще дадат много рядък плод. Краищата на издънките, отрязани в края на лятото, могат да се засадят като резници във влажна почва.

Късното лято е време за събиране на плодове

Независимо дали става въпрос за малини, ябълки, круши или други плодове – с наближаването на края на лятото, по дърветата висят изобилие от вкусни плодове. Плодовете са узрели, когато имат типичния за сорта цвят и аромат. Не берете реколтата твърде рано, за да могат плодовете да развият пълния си вкус. Трябва да внимавате с крушите, които бързо стават брашнести, ако се оставят твърде дълго на дървото.

При костилкови плодове като ябълки или круши можете да използвате цвета на семената като ориентир. Зрелите семена потъмняват, което е най-добре да се тества върху паднали плодове. Цветът на семената обаче е само индикация и не се отнася за всички сортове.

Ако нямате паднали плодове или не сте сигурни, можете да направите и така наречения тест за накланяне с ябълки и круши: Вземете плод и го огънете настрани при дръжката, не повече от 90 градуса. След това зрелите плодове ще се отделят от дървото заедно със дръжката. Ако дръжката остане, изчакайте с беритбата.

Зелен тор в края на лятото

Терминът „зелено торене“ е донякъде подвеждащ, тъй като не е класически тор за подхранване на растения или за увеличаване на съдържанието на хранителни вещества в почвата. Зеленото торене включва засяване на специфични растения, които разрохкват почвата, покриват земята и натрупват хумус в градината.

Растенията за зелено торене пускат корените си дълбоко в почвата, разрохквайки дори тежки почви. След като растенията умрат или бъдат отрязани, кореновите канали остават в почвата и осигуряват дренаж и аерация. Това често дори замества необходимостта от копаене.

Растителните остатъци осигуряват хумус за почвата и храна за почвените организми. Растенията за зелено торене, осигуряващи хранителни вещества, включват лупина, детелина и други бобови растения, които благодарение на специални нодулни бактерии по корените си фиксират атмосферния азот, след което обогатяват почвата и я правят достъпна за други растения.

Засейте зелено торене върху ожънати лехи или други площи с гола почва. Повърхността не е необходимо да е напълно равна, но е необходимо да е рохкава и без плевели. Разрохкайте почвата фино с вила за копаене, метална гребло или култиватор, след което засейте зеленото торене нашироко на ръка или с разпръсквач. Валирайте семената в почвата и поддържайте почвата влажна до покълване.

