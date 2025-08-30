4 естествени начина да се справите с чемшировия молец и да спасите храстите

Чемшировият молец се превръща във все по-голяма заплаха за китните храсти, които красят българските градини. Този инвазивен вредител може бързо да доведе до пълно унищожаване на растението. Днес ще ви дадем повече информация за този неканен гост, както и най-добрите естествени методи за борба.

Кога започва сезонът на чемшировия молец?

Чемшировият молец е пеперуда, произхождаща от Азия, която се превърна в истинска напаст в европейските градини през последните години. Щетите се причиняват предимно от ларвите ѝ, които се хранят с листата на чемшировите дървета, което води до пълното им обезлистване.

Още: Старите градинари изхвърлят тези обелки в градината за буен цъфтеж

Сезонът на хранене на чемшировия молец в нашия климат обикновено започва през април или май, когато температурите на въздуха надвишават 10°C. Тогава ларвите се излюпват от презимуващите яйца и веднага започват интензивно да се хранят.

Чемшировият молец може да развие до 2-3 поколения годишно, което означава, че заплахата се появява на вълни – от пролетта до есента. Особено интензивно хранене се наблюдава през юни и в края на август. Ето защо редовната проверка на чемшировите дървета е изключително важна, ако искаме бързо да се борим с този вредител.

4 естествени начина за борба с чемшировите молци

Още: 5 билки, които може да отгледате на балкона си

Вместо да прибягваме до химически пестициди, които могат да бъдат вредни за околната среда и полезните насекоми, си струва да опитаме естествени методи за борба с чемшировите молци.

Феромонни капани

Феромонните капани са екологичен начин за намаляване на популацията на чемшировите молци. Те действат, като привличат мъжките молци с помощта на специално вещество, което имитира аромата на женските.

Най-добре е капаните да се окачат близо до чемшировите дървета на височина около 1,5 метра. Използвайте един капан за приблизително 100 квадратни метра градинско пространство. Сменяйте феромоновите патрони на всеки 4–6 седмици, за да поддържате тяхната ефективност. Не забравяйте, че феромоновите капани са предимно превантивни и е най-добре да се поставят в градината преди появата на първите пеперуди.

Още: 3-те най-важни градинарски задачи в края на лятото

Тор от коприва

Торът от коприва е традиционно средство за борба с различни вредители, включително чемшировия молец. Копривата съдържа естествени съединения, които отблъскват насекомите и укрепват имунитета на растенията.

За да приготвите оборския тор, напълнете 10-литрова кофа наполовина с пресни коприви. След това добавете вода (за предпочитане дъждовна) и я оставете на сенчесто място за около две седмици, като разбърквате ежедневно. Когато течността потъмнее и спре да се пени, тя е готова за употреба.

Преди прилагане, разредете течния оборски тор с вода в съотношение 1:10 и пръскайте чемширите на всеки 7-10 дни, особено в периоди с повишен риск от хранене на гъсеници. Прилагайте продукта рано сутрин или вечер, когато температурите не надвишават 20°C.

Още: Как да накарате малиновия храст да дава плодове, ако е спрял

Масло от нийм

Маслото от нийм, получено от индийското дърво нийм, е естествен инсектицид, който ефективно контролира гъсениците на чемшировите молци. Действа по два начина: възпира възрастните молци от снасяне на яйца и нарушава растежа и развитието на ларвите.

За да приготвите спрея, смесете 5-10 мл масло от нийм с един литър вода и добавете няколко капки препарат за миене на съдове, за да помогнете за емулгирането на маслото. Пръскайте чемширите на всеки 7–14 дни, като обръщате специално внимание на листата дълбоко в короната, където най-често се крият яйцата и младите ларви.

Маслото от нийм може да се използва и превантивно, преди да възникне проблем. Не забравяйте, че продуктът е най-ефективен при температури между 15–25°C и може да бъде отмит от дъжд, така че повторете приложението след валежи.

Бактерии Bacillus thuringiensis

Бактериите Bacillus thuringiensis са микроорганизми, които произвеждат протеини, токсични за ларвите на пеперудите, включително чемшировия молец. Важно е да се отбележи, че те са безопасни за хора, домашни любимци и повечето полезни насекоми.

Продуктите, съдържащи тази бактерия, се предлагат под формата на прах или течност. Прилагайте ги съгласно инструкциите на производителя. Пръскайте вечер, тъй като бактериите са чувствителни към UV лъчение. Веществото действа чрез контакт – гъсениците трябва да изядат напръсканите листа, за да подейства продуктът. Ефектът е видим след 2–3 дни. По време на периоди на обилно хранене може да се наложи да повтаряте приложението на всеки 7–10 дни.

Как да предотвратите чемшировите молци?

За да предпазите чемширите си от нападения от молци, приложете няколко превантивни мерки. Редовно проверявайте растенията си, особено долната страна на листата, за яйца и млади гъсеници. Ранното откриване значително улеснява борбата с вредителите. Внимавайте за първите признаци на хранене – отделни, сдъвкани листа и характерната паяжина.

Подрязвайте чемширите, за да осигурите добра вентилация на вътрешността им. Гъстите храсти насърчават развитието на гъсеници, които лесно се крият в сенчестите части на растението. Пролетната резитба помага за премахването на зимуващите какавиди. Струва си също така да засадите растения, отблъскващи вредители, в градината си, като лавандула, мащерка или чесън.