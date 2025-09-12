5 храста за размножаване през есента

Да, вятърът духа малко по-студен, дните бързо стават по-къси и изведнъж менюто на всяко кафене е пълно с всичко, подправено с тиква, но това не означава, че трябва да закачите градинарските си ръкавици засега. Всъщност ще ви трябват за всички храсти, които можете да размножите през септември.

Най- зашеметяващи храсти, които трябва да имате в двора си

Есента е онзи магически момент на Златокоска за дървесните растения – нито твърде зелени, нито твърде жилави – което прави стъблата им идеални за вкореняване. Размножаването на растения чрез резници е един от най-лесните начини да си осигурите цяла нова колекция от храсти за засаждане следващата пролет и е подходящо както за полутвърди, така и за мекодървесни резници.

Това е особено чудесно, тъй като няма да ви струва нито стотинка – въпреки че си струва да похарчите пари за някакъв вид хормон за вкореняване

Хортензия

Независимо дали сте отбор от любители на хортензиите или отбор от дантела, никога няма да съжалявате, че имате повече от една хортензия ( Hydrangea spp.) в градината си – особено след като тези малки красавици виреят.

Има дори някои разновидности на хортензии, които цъфтят през есента , за тези, които мечтаят за есенни цветове.

За щастие, това са идеални храсти за размножаване през септември, тъй като полудървесните им резници се вкореняват лесно. Което означава, че да, скоро ще имате повече яркосини и розови цветове, отколкото ще знаете какво да правите с тях.

Само не забравяйте да ги етикетирате, ако искате да следите какъв нюанс и оттенък ще цъфти къде...

Салвия

Салвиите ( Salvia spp.) са магнити за опрашители с усет за драматични късни сезони, да не говорим за чудесно устойчиви на суша. Всъщност има над 900 вида от това популярно градинско многогодишно растение , от които да избирате – и е изключително лесно да се вкоренят резници от салвия , така че те са подходящи за малко магия на размножаване.

Всичко, което трябва да направите, е да подрязвате връхчетата на меката дървесина от време на време и ще имате много допълнителни растения, готови за представление догодина. Което, като се има предвид колко божествено ухаят листата, когато ги прокарате, може да е само хубаво нещо.

Лимонова вербена

Едно полъхване на билката лимонова върбинка (Aloysia citrodora) и нейния ароматен шербетен вкус, и ще се закачите за това нежно многогодишно растение за цял живот.

И все пак, макар че можете да използвате листата и цветовете в чайове , можете също така да вземете резници и да ги държите топли през зимата, ако харесвате този вид. Особено след като това означава, че ще имате саксии след саксии с цитрусово ухаеща радост, готова за студени чайове, десерти и коктейли в изобилие следващото лято...

Камелия

Друг от любимите ни храсти за размножаване през септември, лъскавата вечнозелена радост на не толкова скромната камелия ( Camellia spp.) е лесен начин да внесете елегантност в градината, когато малко друго цъфти.

Не очаквайте мигновени резултати с това, тъй като полу-дървесните резници, взети сега, може да се нуждаят от време, за да се вкоренят. Въпреки това си заслужава усилията, тъй като цялото ви търпение ще се отплати с прекрасни зимни цветя.

Чемшир

Официални живи плетове, подрязани кълбести или чудати форми: нека си го кажем, чемширът ( Buxus spp.) може всичко. Купуването им обаче може да е скъпо, така че защо да не си отгледате сами?

Да, полу-твърдодървесните резници от този популярен храст се вкореняват добре през септември и можете да започнете да проектирате своята топиарна империя безплатно.

Само не забравяйте, че ще ви е необходима добре дренирана почва (за предпочитане органична), ако искате вашата да вирее добре, когато става въпрос за засаждане.