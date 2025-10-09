Ако нямате оборски тор, тези торове ще направят почвата рохкава и плодородна

През есента градината се нуждае от почивка и подхранване. След прибиране на реколтата почвата остава изтощена, защото растенията извличат всички хранителни вещества от нея. Много градинари са свикнали по това време да торят парцела с оборски тор, но не винаги е възможно да се набави, а той може да съдържа и семена на плевели и ларви на вредители.

Градинарите с опит знаят много добре, че има няколко естествени и безопасни заместители на оборския тор, които действат също толкова добре, а понякога дори по-добре. Те подобряват структурата на почвата, насищат я с минерали и я подготвят за пролетта.

Какъв е най-добрият начин да се замени оборският тор през есента, така че почвата да е плодородна и рохкава през пролетта?

Компостът е екологично чист, доказан тор, който можете да си направите сами. В компостната яма се добавят зеленчукови и плодови остатъци, окосена трева, сухи листа и малко почва. През есента компостът се разстила върху лехите на слой до 3 см и се изкопава заедно с почвата.

Торовете, които са задължителни за овошките през есента

През зимата всички органични остатъци ще изгният и ще образуват плодороден хумус. През пролетта такава почва става мека, рохкава и богата на хранителни вещества. Добавете малко пепел или коприва към компоста, това ще ускори процеса на гниене и ще обогати сместа с микроелементи.

Дървесна пепел. Пепелта е един от най-добрите естествени торове, който може напълно да замести оборския тор по отношение на съдържанието на микроелементи. Тя съдържа калий, калций, магнезий, фосфор, а също така намалява киселинността на почвата. Поръсете с чаша пепел на 1 м² върху парцела, прекопайте земята, така че веществото да се смеси равномерно с горния слой. Пепелта прави почвата рохкава и дишаща, а също така отблъсква вредителите.

Торовете, които никога НЕ трябва да се смесват

Паднали листа. Не бързайте да изгаряте листата, те са чудесни за мулчиране. Разстелете ги по лехите на слой до 10 сантиметра, те ще задържат влагата, ще предпазят почвата от замръзване и постепенно ще се превърнат в естествен тор.

Листата отделят топлина, докато се разлагат. Тъй като това се случва бързо веднага след размразяването на падналите листа след зимата, зеленчуковите култури могат да се засаждат седмица по-рано. Нераздробените листа обикновено се разлагат за шест до осем месеца, включително през студения сезон. Във всеки случай, до края на сезона, самите паднали листа ще се превърнат в почва, обогатявайки я с хранителни вещества и подобрявайки структурата ѝ.

НЕ изхвърляйте есенните листа - те не са боклук, а ценен тор