6 най-често срещани грешки при засаждане на овощни дървета

Отглеждането на овощна градина или засаждането на няколко овощни дървета в градината може да изглежда лесно на пръв поглед. Според опита на овощаря Томислав Харшани обаче , много грешки се повтарят дори от хора, които се занимават с овощарство от години.

„ Засаждаме овощни дървета от десет години и увеличаваме площта на насажденията година след година. През този период забелязах грешки, които се допускат не само от начинаещи, но и от хора, които вече имат опит “, посочва Харшанджи.

Засаждане в неподходяща почва и лошо подготвена дупка

Една от най-често срещаните грешки се случва още в началото, при избора на подходящо време за засаждане. Плодовите дървета често се засаждат в твърде влажна почва или в кал.

„ Без значение колко качествен и скъп е разсадът, ако го засадим в такава почва, той ще има големи проблеми с растежа “, предупреждава Харшанджи. Прекомерната влага в почвата може да задуши корените и да забави или напълно да предотврати правилното развитие на растението.

Друга често срещана грешка е при подготовката на дупката за засаждане . „ Когато пробиете дупката с бормашина, краищата се изглаждат и коренът има много проблеми с пробиването и разпространяването ѝ странично “, обяснява той. Решението е да се използва по-широко свредло или допълнително да се раздробят краищата на дупката с лопата. Това позволява на корена да се разпространява по-лесно и да се вкорени по-бързо.

Неподготвени корени и неправилна дълбочина на засаждане

Преди засаждането трябва да се обърне специално внимание на самия разсад. Харшанджи посочва, че много овощари пропускат важна стъпка, която е подрязването на корените.

„ Хората се страхуват да отрежат корените, защото смятат, че това ще повреди растението, но всъщност е точно обратното “, казва той. Рязането насърчава развитието на нови малки коренови власинки, които са от решаващо значение за усвояването на вода и хранителни вещества.

Също така е важна правилната дълбочина на засаждане. Разсадът трябва да бъде засаден на същата дълбочина, на която е растел в разсадника.

„ Ако го засадим по-плитко, корените могат да замръзнат и да изсъхнат, а ако го направим твърде дълбоко, забавяме развитието на растението “, обяснява Харшанидж. Твърде дълбокото засаждане затруднява транспорта на соковете от корените до надземната част на растението и забавя растежа му.

Недостатъчно уплътняване на почвата и липса на защита

Друга грешка се случва веднага след засаждането. Почвата около разсада често не е достатъчно уплътнена, което оставя въздух около корените.

„ Трябва да уплътним добре почвата, за да изстискаме въздуха около корените “, съветва Харшанджи. А именно, въздухът се охлажда по-бързо от почвата, така че това може да увеличи риска от замръзване на корените през зимата. Той препоръчва уплътняване на първия слой почва веднага след поставянето на разсада, а след това отново след запълване на дупката.

Последната често срещана грешка е защитата на младите овощни дървета. Много овощари отлагат тази стъпка, но тя може да доведе до значителни щети . „ Когато хората ме питат кое е най-важното нещо при засаждането на дърво, им казвам: първо поставете ограда“, подчертава той. Дивите животни, особено елените и сърните, често увреждат младите разсади.

Той препоръчва комбинация от мрежа и колове като ефективна защита. Мрежата предпазва ствола, докато коловете пречат на сърните да точат рогата си по млади овощни дървета.

Есенното засаждане като по-безопасен избор

Въпреки че овощните дървета могат да се засаждат през пролетта, Харшанджи предпочита есенното засаждане от собствен опит. „ Според литературата, овощните дървета могат да се засаждат до средата на март, но при днешните климатични условия препоръчвам на всеки, който планира да го направи след 15 февруари, да изчака до есента “, казва той. Есенните засаждания често се развиват по-добре, защото разсадът има повече време да се вкорени, преди да започне вегетационният период.

Затова той съветва да се подготви теренът, да се издигне ограда и да се извършат необходимите агротехнически интервенции предходната година, а засаждането да се остави за есента.

Както заключава Харшанджи, повечето от тези грешки могат лесно да бъдат избегнати, ако към засаждането се подходи внимателно и без бързане, защото именно качественото начало определя успеха на бъдещата овощна градина.