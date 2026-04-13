Ето кой е храстът, който цъфти до 10 месеца и почти не изисква вода

Градинарите все по-често търсят видове, които могат да издържат на липса на дъжд и рядко поливане, като същевременно изглеждат впечатляващо. Един такъв храст е малко познатата, но изключително красива Polygala myrtifolia, способна да цъфти до 10 месеца в годината, дори в голяма саксия на тераса.

Храст с цветове тип „пеперуда“ през целия сезон

Polygala myrtifolia е родом от Южна Африка. Образува гъст, заоблен храст, обикновено висок от 1,5 до 3 метра, в зависимост от климата и местоположението. Листата са малки, кожести и лъскавозелени, което прави растението да изглежда добре дори след като цъфтежът е отшумял.

Още: Как да отглеждате и да се грижите за божури

Цветовете обаче са най-впечатляващи. Събрани в краищата на леторастите, те цъфтят в нюанси на розово и лилаво и приличат на малки пеперуди. В по-топлите райони се появяват от април или май и се запазват почти непрекъснато до края на октомври, понякога дори до ноември.

Поради компактния си хабитус, той се представя добре:

в ниско цъфтящи живи плетове

като фон за многогодишен бордюр

Още: Как да торите рози през пролетта? Тези 3 домашни средства гарантират обилен цъфтеж!

в големи контейнери на входа на къща

на слънчева тераса или балкон

Цветовете са пълни с нектар, привличайки пчели, земни пчели и пеперуди в продължение на много месеци. Това осигурява реална подкрепа за опрашващите насекоми, особено в градовете, където изборът на растения, носещи нектар, може да бъде ограничен.

Още: Последен шанс да посеете диня за разсад: С тези трикове ще е сладка като захар

Къде Полигала вирее най-добре?

Този храст определено предпочита топлината. Вирее най-добре в зони, подобни на средиземноморския климат: край морето, в региони с меки зими и на места, защитени от вятъра. Неговата мразоустойчивост завършва на около -5 или -6°C. При по-ниски температури надземната част може да бъде сериозно повредена.

Отглеждане в земята в по-топли райони

В най-топлите части на страната, особено в защитени парцели, Полигала може да се засажда директно в градината. В тежки, уплътнени почви е добре почвата да се смеси с пясък или фин чакъл. Това е, за да се предотврати намокрянето на корените. Преовлажняването е по-лошо за полигалата от краткотрайната сухота.

Още: Расте по-бързо от плевел и ухае на фин парфюм: Едно от най-красивите увивни растения

Отглеждане в саксия – по-безопасно в по-студените райони

В повечето региони на България полигалата определено е по-добре да се отглежда като растение за тераса или балкон. След това можете лесно да я преместите на по-топло място, преди да настъпят сланите.

Най-важните правила за отглеждане в контейнер:

Изберете голям, перфориран контейнер (минимум 40 см в диаметър)

Използвайте смес от универсална почва, пясък и лек дренажен материал (напр. експандирана глина или фина лава)

Поставете храста на пълно слънце, защитено от ледени ветрове

През зимата преместете саксията в светла, хладна стая – като веранда, зимна градина или неотопляема стая с прозорец

Полигалата ще понесе по-добре няколко седмици в светла, хладна стая, отколкото да рискува пълна слана в градината

Поливане и грижи

Въпреки че полигалата се счита за растение, което понася добре недостига на вода, първата зима и първото лято след засаждането са времето, когато тя се нуждае от опора.

Поливане стъпка по стъпка

През първия сезон след засаждането я поливайте редовно, когато горният слой на почвата изсъхне. Това помага на корените да се развият. По-късно, когато се отглежда в земята, храстът може да понесе периоди без дъжд без никакви проблеми. В саксия си струва да следвате едно просто правило: оставете повърхността на почвата да изсъхне леко, преди да полеете отново, особено в горещите дни.

Два много полезни навика:

След дъжд излейте водата от чинийките под саксията

Избягвайте „поливането по малко“ всеки ден – по-рядкото, по-обилно поливане е по-добро

Излишната вода води до гниене на корените и отслабва цялото растение. Симптомите могат да включват внезапно пожълтяване на листата и умиране на върховете на леторастите, въпреки че почвата изглежда влажна.