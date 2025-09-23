8 растения, които се отглеждат във всяка класическа английска градина

Ако обичате вида на буйна, неформална вилна градина , много цветни насаждения могат да ви помогнат да осъществите тази визия. Английската вилна градина (известна още просто като вилна градина) е по-малко структурирана и по-естествена на външен вид от по- формалната английска градина (наричана още партер).

„Вилното градинарство е много причудливо и изглежда непланирано“, казва Лора Айриш-Хансън от Университета на Минесота. „Но в тези градини има абсолютно необходимо планиране. Всичко е свързано с цвят, текстура и пространство.“

Вилната градина се фокусира върху формата на листата, височината на растенията и цвета. По-нататък разговаряхме с експерти и събрахме любими растения за вилна градина, включително диви цветя, цъфтящи билки, храсти и други многогодишни растения, за да ви помогнем да планирате очарователна вилна градина.

Лавандула

Какво би била една селска градина без лавандула? Тази издръжлива билка може да понесе слънцето и продължителните засушавания и расте почти навсякъде. Стига да не я засадите на влажно място, ще се наслаждавате на аромата ѝ през цялото лято и есен. Тя е чудесна за бордюри или навсякъде с повече от шест часа слънце на ден.

Градински чай

Градинският чай, друга билка за селска градина, която е важна заради кулинарните си приложения и ароматните си листа, не може да бъде пренебрегнат. Това малко многогодишно растение, подобно на лавандулата, се радва на пълно слънце и добре дренирана почва. Бонус: Неговите струпвания от лилави тръбовидни цветове привличат множество опрашители, което ще помогне за процъфтяването на вашата градина (и екосистемата).

Рози

Розите се нуждаят от пълно слънце и растенията не винаги изискват ежедневно поливане, но най-хубавото при тях е, че могат да понасят широк диапазон от температури, в зависимост от сорта. Те са красиви в селска градина като жив плет или самостоятелна централна украса, на която можете да се облегнете и да помиришете, когато са в пълен разцвет.

Клематис

Кой не би харесал това красиво виещо се растение, което ще обсипе градината ви с ароматни цветове от началото на лятото до есента? Клематисът се предлага в разнообразие от цветове и може да се вплете в пергола, за да се създаде драматична форма или арка. Той трябва да се подрязва и полива редовно, но си заслужава за големи, ефектни цветове през целия сезон.

Ехинацея

Любими на опрашителите, ехинацеите са родом от Северна Америка и имат големи, широки цветове в жълти, лилави, червени и бели нюанси. Лора Джани, градински дизайнер и собственик на The Inspired Garden, препоръчва ехинацеите да се поставят в средния слой на градината за най-добър ефект. „Ехинацеята е изобилен цъфтеж“, казва Джани. „След като започне да цъфти, може да издържи до слана. Прави чудесно цвете за рязане, така че можете да му се наслаждавате както у дома, така и извън него.“

Божури

Вероятно сте най-запознати с тревистия божур – гъст храст с ароматни кълбовидни цветове в бели, розови, жълти и червени нюанси. Въпреки че божурите цъфтят само няколко седмици, различните сортове цъфтят през различните части на сезона, така че ако ги засадите правилно, бихте могли да имате цъфтящи божури през цялото лято.

Мащерка

Мащерката е нискорастяща, издръжлива билка, чудесно растение за засаждане на сухо, слънчево място в градината до растения с по-високи цветни класове. Ако сте домашен готвач, можете да я засадите до розмарин, лавандула или градински чай (въпреки че розмаринът ще бъде едногодишно растение в по-хладните зони). Просто се уверете, че не преполивате, иначе може да причините гниене на корените.

Салвия

Ако има едно растение, което ще расте навсякъде и ще бъде щастливо, това е салвията. „Салвията е прекрасно растение, защото е издръжлива, надеждна и цъфти рано през пролетта“, казва Джани. „Чудесно е да има малко цвят, когато повечето многогодишни растения все още не са цъфнали.“ Това са чудесни растения опрашители, предлагат се в различни цветове и обикновено не са боледуващи, което ги прави добър избор за начинаещ градинар.