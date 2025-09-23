Войната в Украйна:

Задържаха 7 мигранти край Созопол

Съвместен патрул от служители на Зоналното жандармерийско управление (ЗЖУ) в Монтана, един от ГПУ-Варна и двама от „Фронтекс“ е установил седем мигранти.

На 21 септември, минути преди 17 часа, те спрели за проверка в района на КПП-то на созополското село Крушевец лек автомобил. Установено е че той се управлява от румънски гражданин, в колата има 7 мигранти. По предварителни данни 3 от тях са били граждани на Сирия, 3 - граждани на Палестина и 1 гражданин на Судан.

По-късно мигрантите са съпроводени и предадени до ГПУ-Малко Търново за последващи действия. Работата по случая продължава от служители на Гранична полиция. 

Към момента в зоната за отговорност на ГПУ-Малко Търново са разположени сили на ЗЖУ-Монтана, които са в помощ на колегите си от Гранична полиция. Заедно с тях те изпълняват задачи по охрана на Българо-Турската граница, предава БГНЕС.

