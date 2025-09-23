Русия не спира: Нарушила е три пъти норвежкото въздушно пространство

Русия е нарушила норвежкото въздушно пространство три пъти през 2025 г., обяви норвежкото правителство, като добави, че не е ясно дали това е било умишлено или резултат от навигационни грешки, предаде "Ройтерс". Инцидентите, продължили между една и четири минути, са първите подобни нарушения от страна на Русия от повече от десетилетие, се казва в изявление на норвежкото правителство. Два от инцидентите, на 25 април и 18 август, са се случили над арктическото Баренцово море, докато третият, на 24 юли, е бил над необитаема част на Финмарк, най-северната област на Норвегия, която граничи с Русия.

Информация идва след като снощи около 20 000 пътници са били засегнати от временното затваряне на летището в датската столица Копенхаген заради забелязани в неговия район дронове. Министър-председателката Мете Фредериксен заяви, че това е "най-сериозната атака срещу датска инфраструктура до този момент", а разузнавателните служби на скандинавската страна обявиха, че проверяват дали става въпрос за хибридна атака, но от полицията в Копенхаген не знаят кой стои зад появата им. ОЩЕ: Дронове отново: Летищата в Копенхаген и Осло затвориха и отвориха, в Москва - също (ВИДЕО)*

Проблемите на други европейски летища

Междувременно през последните дни имаше нарушения и на други европейски летища. Кибератака срещу американската компания "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace), която поддържа системи за регистриране на пътници и багажи и качване на борда, доведе до затруднения на операциите на лондонското летище "Хийтроу". Нарушения имаше и на летищата в Берлин и Брюксел.

Припомняме, че и при посещеснието на председателя на Европейската комисия Урсула фон Дер Лайен в България с нейния самолет също имаше проблем. ОЩЕ: "Потвърдете, че не е имало пробив в сигурността ви": Йончева с призив пред Фон дер Лайен в ЕП за полета над Пловдив

Въздушното пространство на НАТО

През изминалата седмица три руски МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство, намирайки се в пределите на държава на НАТО в продължение на 12 минути.

Припомняме, че наскоро руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша, а по-късно се оказа, че и Румъния е засегната. Варшава дори заговори за активиране на чл. 4 от НАТО. ОЩЕ: В отговор на руските самолети: Естония разполага британско ядрено оръжие