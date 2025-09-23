Растения, които никога не бива да отглеждате до розите

Розите, засадени до грешен съседен растение, могат да бъдат вредни за здравето им. Лошите съседи могат да лишат розите ви от ценните ресурси, от които се нуждаят, за да виреят, или могат да привлекат вредни вредители, които могат да увяхнат цветовете ви.

„Някои растения, като хората, просто не се разбират“, казва Елизабет Даниелс , флорален мениджър в Blackberry Mountain, курорт Relais & Châteaux в Грейт Смоуки Маунтинс. „Полезно е розите да се държат далеч от големи дървета и храсти, които могат да ги засенчат и агресивно да се конкурират за вода и хранителни вещества.“

Люляци

Розите са големи растения с големи коренови системи и никога не трябва да се засаждат близо до други големи дървесни растения, като например люляци , които биха могли да надделеят над розата за вода или хранителни вещества, казва Али Макенхил, собственик и размножител в The Old Dairy Nursery and Gardens . „Освен това много люляци са податливи на брашнеста мана.“

Избягвайте да засаждате големи храсти с обширни коренови системи наблизо, за да не изчерпите почвените ресурси. „Розите просто няма да виреят, ако трябва да се конкурират за вода и хранителни вещества“, казва Елинор Гулд, директор на градинарството в The Inn at Little Washington .

Снапдрагони

Снапдрагоните са едногодишни (а понякога и многогодишни) растения, които се предлагат във всички цветове на дъгата. Според Макенхил обаче, най-добре е да се отглеждат в друга част на градината. „За съжаление, скакалите са изключително податливи както на брашнеста мана , така и на ръжда и никога не трябва да се засаждат близо до рози“, съветва тя.

Картофи, домати и чушки

Плодове и зеленчуци, като картофи, домати и чушки , не трябва да се отглеждат до рози, поради тяхната склонност към болести, които могат да се разпространяват, като например вертицилийно увяхване и гъбични инфекции. Според Кристен Смит, мениджър по оценката на рози в Star Roses and Plants , „Много плодове и зеленчуци са податливи на едни и същи вредители, като листни въшки и паякообразни акари, което прави комбинацията мощен източник на атаки от вредителите.“

Може би помислете за нещо като рачица. „Рачицата е приятел, тъй като привлича бръмбари и ги трови с листата си“, казва Даниелс. „Рачицата е красива и прекрасна и във всяка аранжировка от рози.“

Ружи

Розите и ружите са класически видове в селските градини, които се радват на едни и същи условия, като пълно слънце, плодородна почва и отлична циркулация на въздуха, казва Макенхил. „За съжаление, и двете са податливи на ръжда“, казва тя. „Най-добрият начин да избегнете ръждата е да осигурите на двете растения достатъчно пространство и никога да не ги засаждате близо едно до друго.“

Мента

Ментата е любима на градинарите поради своята устойчивост и способност да отблъсква вредители. Бързото разпространение на ментата обаче може да надделее над съседните рози, ако не се подреже, което ще накара розите да се конкурират за хранителни вещества и вода, казва Смит. „Също така, силният аромат на мента може да откаже опрашителите да посетят розите.“