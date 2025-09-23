Войната в Украйна:

Шофирал на амфетамин: Задържаха перничанин край Ботевград

23 септември 2025, 14:38 часа 335 прочитания 0 коментара
28-годишен от Перник е установен да управлява след употреба на наркотични вещества.

Около 18.00 часа вчера мъжът е бил спрян за проверка край Ботевград на разклона за с. Скравена от съвместен патрул на Зоналното жандармерийско управление в София и РУ-Ботевград.

При направен тест за наркотични вещества  се установява, че перничанинът управлява под въздействието на наркотици (според показанията на полевия тест – амфетамин).

Мъжът е задържан и транспортиран до болницата в Ботевград, където му е взета кръвна проба, а в последствие и до РУ-Ботевград. 

По случая работят криминалисти на РУ-Ботевград, предава БГНЕС.

Спасиана Кирилова
