Шофирал на амфетамин: Задържаха перничанин край Ботевград

28-годишен от Перник е установен да управлява след употреба на наркотични вещества.

Около 18.00 часа вчера мъжът е бил спрян за проверка край Ботевград на разклона за с. Скравена от съвместен патрул на Зоналното жандармерийско управление в София и РУ-Ботевград.

При направен тест за наркотични вещества се установява, че перничанинът управлява под въздействието на наркотици (според показанията на полевия тест – амфетамин).

Мъжът е задържан и транспортиран до болницата в Ботевград, където му е взета кръвна проба, а в последствие и до РУ-Ботевград.

По случая работят криминалисти на РУ-Ботевград, предава БГНЕС.

