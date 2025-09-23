Как да берете босилека за постоянна изобилна реколта

Пресният босилек е чудесно допълнение към всяка кулинарна градина. Лесен е за грижи, има превъзходен вкус и ароматен мирис, който може да отблъсне често срещани градински вредители като листни въшки и акари. Един от начините да поддържате това растение в градината си (или на перваза на прозореца) продуктивно за по-дълго време е като го берете. Периодичното отрязване на листа или стъбла от босилека го насърчава да влага енергия в създаването на нов растеж.

Кога да берем босилек

Берете босилека, когато растението достигне 15 до 20 сантиметра височина и има поне четири чифта листа. „Можете също така да берете реколтата през целия вегетационен период, в идеалния случай преди растението да цъфти“, казва Сали Маккейб, заместник-директор по обществено образование в Пенсилванското градинарско дружество. Берете реколтата сутрин в ден, когато босилекът ви не е виждал вода или дъжд от няколко дни, тъй като тогава маслата са най-концентрирани.

Как да се събират листа от босилек

Брането на отделни листа босилек ще поддържа растението балансирано и добре поддържано, казва Лиза Хилгенберг, градинар в плодовата и зеленчукова градина „Регенщайн“ в Чикагската ботаническа градина. Това е добър метод, ако имате нужда само от няколко листа наведнъж. За да съберете само листата, внимателно отщипнете всяко листо там, където стъблото се среща с главния клон. „Започнете от най-горните листа и се придвижвайте надолу, за да насърчите по-храстовия растеж“, казва Маккейб.

Как да събираме стъбла от босилек

Събирането на стъблата на босилека насърчава растението да произвежда по-енергична листа. „За плътни стъбла използвайте остри ножици или резачки, за да отрежете точно над листния възел (подутината, където расте нов лист)“, казва Маккейбъл. „Това също ще насърчи нов растеж на това място.“ През лятото събирайте стъблата на босилека на всеки две до три седмици до първата слана за храстовидни, здрави растения, казва Хилгенберг.

Как да съхраняваме пресен босилек

Най-добрият начин за съхранение на пресен босилек е като отстраните долните листа и поставите стъблата в чаша с вода на плота, както бихте събрали цветя, казва Маккейб. Ако берете само листата, увийте ги във влажна хартиена кърпа и ги съхранявайте в торбичка, която може да се затваря многократно. Като алтернатива, можете да замразите листата в ледени формички, пълни с вода, след което да ги запечатате в торбички за фризер за по-дълго съхранение. За да изсушите листата на босилек, окачете клонките с главата надолу и ги съхранявайте в херметически затворен контейнер, след като изсъхнат.

Колко дълго може да живее растение босилек?

Босилекът е едногодишно растение, което означава, че жизненият му цикъл завършва в един вегетационен период. Той ще живее, докато цъфти и произведе семена или докато не бъде убит от слана. Постоянното събиране на реколтата ще забави цъфтежа, което ще удължи живота на растението, казва Маккейб.

Ще порасне ли босилекът отново, ако бъде отрязан до почвата?

Въпреки че не е най-добрата практика, босилекът може да порасне отново, ако бъде отрязан до почвата. Ще отнеме известно време, но нови издънки ще се появят от основата, стига корените да са здрави, казва Маккейб.

Мога ли все още да бера босилек, ако растението е цъфнало?

Важно е да съберете босилека, преди растението да цъфти. Но ако искате да го съберете след като е прецъфтел, листата може да имат по-горчив вкус.