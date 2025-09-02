9 растения, до които трябва да засадите босилек за изобилна реколта

Босилекът расте добре до много различни растения. Всъщност, той може да подобри вкуса на съседите си, а силната му миризма може да попречи на често срещани градински вредители като листни въшки и паякообразни акари. В резултат на това босилекът има много отлични съквартиранти, включително други билки, както и зеленчуци и плодове. Тук разговаряхме с експерти по градинарство, за да научим повече за най-добрите растения, които да отглеждате до босилек.

Домати

Босилекът и доматите са взаимноизгодни. Доматите могат да помогнат за подобряване на растежа на босилека и да подобрят вкуса му. От своя страна, босилекът може да отблъсне доматените вредители, като например рогачите на рога.

Но това не е всичко. „Когато босилекът цъфти, той привлича полезни насекоми, които опрашват доматите“, казва Анна Хакман, фермер и собственик на The Naked Botanical.

Моркови

Прясно изкопани моркови с върхове на земята. Големи сочни немити моркови в поле на земята отблизо

Този зеленчук ще вирее добре до босилек. „Босилът е ароматен, така че помага за отблъскване на пълзящи червеи, акари и хоботници, които вредят на морковите ви“, казва Хакман.

„Освен това, морковите могат да помогнат за разхлабване на почвената структура“, казва Люк Хамънд, директор по развитието на марката в Seedtime. Избягвайте обаче да ги засаждате твърде близо до босилека и осигурете разстояние от 20 до 30 сантиметра около растенията босилек. „По този начин, когато отидете да берете морковите, няма да повредите кореновата структура на босилека“, добавя той.

Риган

Риганът и босилекът виреят в подобна среда, така че растат добре заедно. Освен това, според Хамънд, и двата вида осигуряват добро почвено покритие , което помага за задържане на влагата в почвата.

„Внимавайте обаче – риганът е от семейство ментови и, в зависимост от сорта, е склонен да се разпространява бързо“, казва той. Друго предимство на отглеждането на тези билки като съпътстващи растения е, че босилекът и риганът се използват заедно в много рецепти.

Тиквички

Отглеждане на тиквички в градината на задния двор. Цвете от тиквички и плодове от тиквички в зеленчукова градина.

Босилекът е полезен за тиквичките. „Той предотвратява разпространението на гъбички по листата [на тиквичките]“, казва Никол Джонси Бърк, градинар и основател на Gardenary, Inc. Това е особено важно за тиквичките, които са склонни към брашнеста мана.

Някои градинари се кълнат, че отглеждането на босилек близо до тиквички подобрява както растежа, така и вкуса на плодовете, благодарение на определени химикали, които босилекът отделя в почвата.

„Както и да е, когато босилекът произвежда своите красиви малки цветни шипове, той привлича тонове полезни насекоми, включително пчели, пеперуди и дантела“, добавя тя.

Магданоз

Магданозът е добро растение-компаньон за босилека, защото не се конкурира за място. „И подобно на босилека, той ще привлече полезни насекоми и опрашители в градината “, казва Хамънд. Хакман е съгласен, добавяйки, че те също така ще си допълват вкуса. „Освен това, двете създават смъртоносна комбинация от аромат, която отблъсква вредителите.“

Чушки

Босилекът може да помогне на чушките да процъфтяват. Двете растения имат сходни нужди от топлина, слънце и вода, така че са лесни за отглеждане едно до друго - освен това, босилекът може да помогне за отблъскване на нежелани вредители като листни въшки, мухи и паякообразни акари.

Невенчета

Невен е многогодишно/едногодишно тревисто растение с влакнести корени. Цветовете са жълти, кръгли, едри с мускусен остър аромат.

„Невенчетата помагат на босилека в усилията му за борба с вредителите с органични растения, а също така внасят красота в градината“, казва Бърк. Поради тази причина тя обича да засажда босилек, нискорастящи невенчета, цинии и латинка по ръба на повдигната леха.

Маруля

Босилекът и марулята се съчетават добре, особено когато босилекът порасне. „Това осигурява сянка, която помага на марулите да виреят в жегата и удължава събирането на реколтата през лятото“, казва Хамънд. Освен това, ароматните качества на босилека могат да подобрят вкуса на марулята.

Патладжан

Босилекът и патладжанът си помагат взаимно. „Високите плодоносни растения като патладжана могат да хвърлят сянка върху босилека, за да го предпазят от цъфтеж през топлите месеци“, казва Бърк. В замяна силният аромат на босилека помага за контрол на вредителите, като белокрилки и трипси. Той може също да отблъсне листни въшки и паякообразни акари.