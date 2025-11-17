Билки, които можете лесно да размножите чрез резници през зимата

След относително топлите дни през октомври и началото на ноември, много градински растения все още не са развили необходимата зимна издръжливост.

Да прекараш цяла зима без билкова градина е ужасно. Те са не само красиви, ароматни и забавни, но са и полезни в кухнята. Да гледаш как билките ти вянат през зимата и да се налага да купуваш от магазина за всичките си рецепти е разочароващо, а с билки, които не оцеляват през зимата, като босилека, това също означава, че ще трябва да купувате нови растения всяка пролет. Е, не е нужно да ги оставяте да умрат. Зимата всъщност е чудесно време за размножаване на билки чрез резници, което ви позволява да отглеждате нови растения от тези, които вече имате. Най-хубавото е, че размножаването на билки всъщност е много лесно и можете да го направите от дома си с много малко материали.

Като размножавате билки през зимата, когато растенията обикновено умират, вие си осигурявате почти непрекъснато снабдяване с билки. В много случаи можете да вземете резниците си непосредствено преди зимата или в самото начало на сезона. След това, когато се поставят във вода или почвена смес, тези резници могат да пуснат нови корени. Дръжте тези резници на топло на закрито през зимата и докато настъпи пролетта, ще можете да преместите новите си растения навън (или да ги държите в градината си с билки на закрито, ако предпочитате).

Точните дати, когато трябва да режете, размножавате и пресаждате билки, зависят от вашия регион. Много билки като босилек, мента, риган и естрагон не понасят замръзване, докато други може да понасят по-ранно засаждане в земята. Но не се притеснявайте - къщата ви няма да се превърне в лаборатория за размножаване. Просто ще поставите стъблата на билките в малки чаши с вода или саксии за разсад и ще ги оставите на перваза на прозореца, за да се вкоренят. Няма нужда от лампи за растеж и тави; можете да го направите с това, което имате у дома.

Розмарин

Розмаринът ( Salvia rosmarinus ) е чудесна билка за размножаване и можете да вземете резници от растение на открито, преди температурите да паднат. В много по-хладни райони на Съединените щати, растенията розмарин на открито умират през зимата, след като температурите паднат под -10 градуса по Целзий. Но ако отрежете 15 сантиметра от едно от стъблата на растението си и го поставите във вода, можете да размножите ново растение през зимата. Потопете стъблото в малко канела (която действа противогъбично) предварително и за нула време резникът ще пусне корени. Прехвърлете го в саксия и имате ново растение.

Градински чай

Градинският чай (Salvia officinalis) е издръжливо многогодишно растение, което означава, че може да преживее зимата в някои части на страната. Може да се размножава и от резници от твърда дървесина, събрани през есента и зимата, докато растението е в покой. Потопете резниците в хормон за вкореняване и ги поставете в чаша с вода или пясък на перваза на прозореца, където ще получават много светлина. Растението ще започне да расте през пролетта, след като приключи периодът му на покой. След това, след като последните слани отминат, растението може да се премести навън.

Лавандула

Резниците от лавандула (Lavandula spp.) могат да продължат да растат и през зимата, ако са на закрито. За тях вземете резници от растението към края на есента, преди температурите да паднат през зимата. Когато вземате резници през есента, трябва да се уверите, че използвате твърдолистни резници, които са по-старите и по-твърди стъбла на растението. Резниците ще се развият по-добре, ако са засадени в добре дренирана почва, но могат да се размножават и във вода, ако предпочитате. Важното е само да ги държите на закрито през зимата.

Мащерка

Можете да размножавате мащерка (Thymus vulgaris) чрез резници по всяко време на годината, включително през зимата, стига да го правите на закрито. Просто вземете стъблата от мащерката си и отстранете по-малките листа от долните 5 см (използвайте ги за вечеря!). Поставете стъблата в чаша с вода и я поставете близо до прозорец. Те предпочитат меки температури около 20 градуса по Целзий и много слънчева светлина. След като пуснат корени, дръжте новите растения в саксии за разсад на закрито до ранна пролет, когато могат да бъдат пресадени в градината.

Лавър

Дафиновият лавър (Laurus nobilis) не е най-лесната билка за размножаване, но ако сте търпеливи и внимателни, може да се получи. И тъй като дафиновите дървета са доста скъпи, научаването как да ги размножавате е добър начин да увеличите производството си, без да харчите повече пари. В идеалния случай ще искате да отрежете резниците през есента. Откъснете стъблата от родителското растение и ги поставете в малка саксия, пълна с добре дренирана почва. Покрийте резника с найлонов плик, който ще държите през цялата зима. Ако имате късмет, ще имате чисто ново растение, което можете да пресадите следващата есен.

Босилек

Босилекът (Ocimum basilicum) е известен с това, че е чувствителен към ниски температури под 4 градуса по Фаренхайт, но всъщност може да се размножава с резници през цялата година, включително през зимата, стига да се прави на закрито или в оранжерии. Когато зимата е зад гърба ви и няма риск от замръзване, можете да пресадите тези резници в градината. А когато зимата отново настъпи следващата година, просто вземете резник от растението, преди да умре, и го размножете отново. Сега имате безкраен запас от пресен босилек!