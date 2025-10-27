Билки, които никога НЕ трябва да намалявате през есента

С наближаването на зимата и с намаляването на дните, почистването на градината е в разгара си. Но преди да започнете да режете всичките си билки, помислете за момент дали есента е най-подходящото време за подрязване на тези растения. Някои билки не трябва да се подрязват през есента, тъй като рискувате да отслабите устойчивостта на растението към студено време.

Освен това, подрязването през есента може да отнеме семенните главички, от които птиците разчитат за хранителни вещества през зимата. За да ви помогнем да подготвите градината си за сезона по правилния начин, разговаряхме с експерти, които споделиха билките, които никога не бива да подрязвате през есента.

Риган

Известен със способността си да освежава пица и паста, риганът ( Origanum ) достига пиковия си вкус точно преди началото на цъфтежа, обикновено около средата на лятото. Подрязването или прищипването на цветовете през лятото може да помогне за запазването на пълния вкус на листата на ригана и да насърчи растежа. Но самото растение в идеалния случай трябва да се подреже доста преди зимата. „Ако градинарствате в регион със студени зими, не чакайте твърде дълго с окончателното подрязване на дървесно-стъблени билки, като риган“, казва майстор градинарят Сюзън Бец.

Градински чай

Подрязвайте градинския чай ( Salvia officinalis ) в края на лятото, поне четири до шест седмици преди силно замръзване, което дава време на растенията да се втвърдят преди зимата, според Бец. Твърде дългото чакане за подрязване на градинския чай отслабва устойчивостта му на студ, добавя тя.

Лавандула

Примамливият аромат на лавандулата ( Lavandula ) може да се поддържа година след година, ако подрязвате в точното време. „Много от кулинарните билки, които обичаме – диантус, градински чай, лавандула, розмарин и мащерка – се считат за полухрасти и строгата резитба през есента е сигнал за тези растения да започнат нов растеж“, обяснява градинарят Дебра Кнапке. „В по-студените райони този нов растеж би бил унищожен от слани и зимни температури. Това означава, че растението е пропиляло съхранената енергия.“ Ако е необходима резитба, за да се контролира формата и размера на растението, пролетта е по-безопасен вариант.

Ехинацея

Макар и по-скоро лечебна билка, отколкото кулинарна, великолепните цветове на ехинацеята ( Echinacea ) са забележителни в градината, но може би е добре да избягвате да ги отрязвате през есента. Зимните птици разчитат на наличните хранителни източници през студените зимни месеци, а тези изсушени цветове на ехинацея във вашата градина ще засищат съседните птици дори след като снегът падне. Вместо това, отрежете ги през пролетта.

Розмарин

Освен кулинарните си приложения като билка, розмаринът ( Rosmarinus officinalis ) добавя възхитителен естетически детайл към вашата градина със своите очарователни, подобни на смърчови иглички. Ако отглеждате розмарин като храст, подрязвайте го в края на пролетта, за да му помогнете да запази формата си и да насърчите по-храстовия растеж. Въпреки това, Кнапке отбелязва, че есенната резитба е безопасна, стига да отрязвате само мъртви цветове и да събирате малки количества за кулинарни цели.